02.01.2019 | 17:37

«Парк собирает друзей» - новогодняя праздничная программа объединила на Олимпийской аллее самых активных пензенцев, придерживающихся здорового образа жизни. Ежегодно для горожан, предпочитающих застольям прогулки на свежем воздухе, организуют мероприятие со спортивными состязаниями и забавами.

«Чтобы они присоединились к нашему костру, попели песни, поиграли в наши русские народные, национальные игры. Мы сюда привезли и реквизит, для того чтобы людям было весело здесь, чтобы было интересно. Такой костер дружбы», - отметила директор Центрального парка культуры и отдыха им. В. Г. Белинского Елена Савельева.

Присоединиться к дружной компании мог любой желающий. И дети, и взрослые с удовольствием принимали участие в новогодних конкурсах.

Все гости парка могли согреться у большого костра и отведать бесплатного горячего чая.