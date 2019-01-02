02.01.2019 | 10:13

Уроженец Пензы певец Егор Крид, подводя итоги ушедшего, 2018 года в соцсети instagram, вспомнил родной город.

«2018 стал для меня знаковым! В начале года на экраны всей страны вышел проект #Холостяк, который подарил мне безумное кол-во эмоций. В нем я открыл всем свою душу, дал возможность многим узнать меня лучше и мне узнать лучше самого себя. Несмотря на все события, которые разворачивались вне камер и после проекта, о которых ходило много слухов - я не стал рассказывать то, как оно есть на самом деле или рушить ваши мифы. Перелистнул главу этой жизни с улыбкой. Несмотря на все это, #Холостяк - одно из лучших событий в моей жизни за последние несколько лет», - написал Егор Крид (орфография и пунктуация сохранены. - Прим. ред).

Также певец перечислил свои удачные работы, собравшие миллионы просмотров на YouTube. Это «Слеза», «Миллион алых роз», «Часики» с Валерией, «Гучи» с Тимати, «Ракета», «Цвет настроения черный» с Филиппом Киркоровым и др.

Значимыми событиями, по мнению Егора Крида, в его жизни стали первый миллион подписчиков на его YouTube-канале и большой сольный концерт в Москве.

Отдельно он отметил свое выступление в Пензе.

«Первый концерт в родном городе Пенза #58, из которого я уехал в Москву с большими целями, в которые никто не верил среди моих земляков, но спустя несколько лет все мы собрались в Дизель-Арене, и в полном 6000 зале прокачались вместе», - резюмировал Крид.