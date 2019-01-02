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Общество | Егор Крид подвел итоги года и вспомнил, что Пенза в него не верила

02.01.2019|10:13
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Уроженец Пензы певец Егор Крид, подводя итоги ушедшего, 2018 года в соцсети instagram, вспомнил родной город.

«2018 стал для меня знаковым! В начале года на экраны всей страны вышел проект #Холостяк, который подарил мне безумное кол-во эмоций. В нем я открыл всем свою душу, дал возможность многим узнать меня лучше и мне узнать лучше самого себя. Несмотря на все события, которые разворачивались вне камер и после проекта, о которых ходило много слухов - я не стал рассказывать то, как оно есть на самом деле или рушить ваши мифы. Перелистнул главу этой жизни с улыбкой. Несмотря на все это, #Холостяк - одно из лучших событий в моей жизни за последние несколько лет», - написал Егор Крид (орфография и пунктуация сохранены. - Прим. ред).

Также певец перечислил свои удачные работы, собравшие миллионы просмотров на YouTube. Это «Слеза», «Миллион алых роз», «Часики» с Валерией, «Гучи» с Тимати, «Ракета», «Цвет настроения черный» с Филиппом Киркоровым и др.

Значимыми событиями, по мнению Егора Крида, в его жизни стали первый миллион подписчиков на его YouTube-канале и большой сольный концерт в Москве.

Отдельно он отметил свое выступление в Пензе.

«Первый концерт в родном городе Пенза #58, из которого я уехал в Москву с большими целями, в которые никто не верил среди моих земляков, но спустя несколько лет все мы собрались в Дизель-Арене, и в полном 6000 зале прокачались вместе», - резюмировал Крид.

Источник — видео www.instagram.com/egorkreed/
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Гость|02.01.2019 10:24|

Кто такой?

Гость|02.01.2019 10:27|

Гость|02.01.2019 10:24|

Кто такой?

Не спрашивай . Для нас он не существует .

Гость|02.01.2019 10:27|

Гость писал(a):

Кто такой?
Пенёк с глазами....

Гость|02.01.2019 10:28|

Буртасник неуч.

Гость|02.01.2019 10:29|

Гость писал(a):

02.01.2019 10:24|

Кто такой?

Из массовой подтанцовки.

Гость|02.01.2019 10:34|

Артист-однодневка.

Гость|02.01.2019 10:36|

Гость писал(a):

Кто такой?
Егор Булаткин,мордвин,очередная попсовая дутая "звезда",без голоса якобы умеющая петь.

Гость|02.01.2019 10:37|

Уехал бы на Крит что ли, и хвалил оттуда своё болото....

Гость|02.01.2019 10:40|

Чушок местного розлива. В Дагестан его надо, на правку.

Гость|02.01.2019 10:42|

Я и сейчас его ни во что не ставлю.

Гость|02.01.2019 10:44|

Клоун, ему надо дать возможность спеть в Дагестане, например. Много о себе думает, рановато, однако.

Гость|02.01.2019 10:44|

Как Пенкин что ли?

Гость|02.01.2019 10:47|

Гость писал(a):

Как Пенкин что ли?
Шалун.

Гость|02.01.2019 10:52|

Крит а очко не болит?(после Дагестана)

Гость|02.01.2019 10:53|

Его в Дагестане очень ждали, хотели очко наполировать!

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Имя: Гость
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