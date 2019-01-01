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Общество | Жители Пензенской области стали реже болеть ОРВИ

01.01.2019|16:01
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В последнюю неделю 2018 года - с 24 по 30 декабря - в Пензенской области снизилась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями на 11,6%. Соответствующий диагноз был поставлен 1 714 раз.

«Суммарная заболеваемость на 60,8% ниже уровня эпидпорога», - сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Почти половина из всех заболевших - дети.

Чаще всего ОРВИ регистрировались в Кузнецке, Никольском, Лопатинском, Камешкирском, Кузнецком, Неверкинском, Сосновоборском и Малосердобинском районах.

В Пензе суммарная заболеваемость снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 15,1% и составила 733 случая.

Диагноз «грипп» в последнюю неделю года не ставился. Однако ранее в области зарегистрировали первый в этом сезоне случай. Он оказался завозным - вирус АH1N1 обнаружили у взрослого мужчины, жителя Самарской области, который не прививался.

В прошлом сезоне случаи лабораторно подтвержденного гриппа появились на 5-й неделе 2018 года - с 29 января по 4 февраля.

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Гость|01.01.2019 16:58|

А все потому,что погода сухая-морозная. Была бы оттепель-болели бы через одного.

Arkasha97|01.01.2019 18:16|

Значит стали здоровей, имунитет укрепляют.

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