01.01.2019 | 16:01

В последнюю неделю 2018 года - с 24 по 30 декабря - в Пензенской области снизилась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями на 11,6%. Соответствующий диагноз был поставлен 1 714 раз.

«Суммарная заболеваемость на 60,8% ниже уровня эпидпорога», - сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Почти половина из всех заболевших - дети.

Чаще всего ОРВИ регистрировались в Кузнецке, Никольском, Лопатинском, Камешкирском, Кузнецком, Неверкинском, Сосновоборском и Малосердобинском районах.

В Пензе суммарная заболеваемость снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 15,1% и составила 733 случая.

Диагноз «грипп» в последнюю неделю года не ставился. Однако ранее в области зарегистрировали первый в этом сезоне случай. Он оказался завозным - вирус АH1N1 обнаружили у взрослого мужчины, жителя Самарской области, который не прививался.

В прошлом сезоне случаи лабораторно подтвержденного гриппа появились на 5-й неделе 2018 года - с 29 января по 4 февраля.