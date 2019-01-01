01.01.2019 | 15:43

10 уголовных дел возбуждено в 2018 году по фактам незаконной добычи диких животных в Пензенской области. Сотрудники министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования провели более 750 рейдов и составили порядка 300 административных протоколов.

«Круглосуточно в ежедневном режиме оперативная группа, охотинспекторы ездят, патрулируют территории Пензенской области. Не только угодья общего пользования, но и в том числе закрепленные охотугодья. Также были выявлены и в охотугодьях нарушения», - сообщил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Александр Москвин.

Наиболее распространенными стали такие факты, как перевозка расчехленного и заряженного оружия, отсутствие необходимых документов, несоблюдение сроков ведения охоты.

В региональном минлесхозе отметили, что в праздничные дни намерены работать в усиленном режиме, и напомнили, что штрафные санкции и суммы возмещения ущерба природному фонду в последнее время значительно выросли.

За незаконную добычу животных придется заплатить сотни тысяч рублей и даже можно попасть на скамью подсудимых.

«Всех охотников еще раз предупреждаем и говорим о том, что нельзя охотиться без разрешения. Следует соблюдать правила охоты, ну и находиться на территории охотугодья в трезвом состоянии», - добавил Александр Москвин.