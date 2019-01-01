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Общество | В хоккейной коробке на улице Карпинского залили первый слой льда

01.01.2019|15:30
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Пока он далек от совершенства, хрустит и крошится под ногами, но это лишь первый слой льда. На улице Карпинского начали заливать хоккейную коробку.

Взять в руки клюшки и погонять шайбу на Карпинского не против пензенцы разного возраста. А вот надеть коньки и прокатиться решаются единицы. Впрочем, у этой хоккейной коробки всегда многолюдно, говорят местные жители.

«Здесь на самом деле один из лучших дворов в округе, и все с детишками идут сюда гулять. С окрестных домов, с других улиц приходят, потому что очень хорошая площадка. А если сказать про каток, на самом деле всегда ходил и радуюсь, потому что зачастую здесь очень хороший лед», - отметил житель улицы Карпинского Руслан Чирков.

Заливать площадки в Пензе начали недели три назад, и тогда же чиновники делились своими планами на предстоящие праздники.

«Спортивно-зимний сезон начался, у нас уже функционирует часть катков по городу. Сейчас погода устанавливается холодная. Я думаю, что до Нового года мы в течение недели или десяти дней зальем остальные катки - 30 хоккейных площадок», - сообщил председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

А еще можно покататься на коньках на стадионе «Локомотив» и на территории аграрного университета.

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