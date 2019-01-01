01.01.2019 | 15:20

Нет предела совершенству, впрочем, как и количеству завоеванных медалей. Это доказали воспитанники Андрея Бобикова, они вернулись домой из Саранска, где проходил престижный конкурс. Там пензенцы представляли русский народный танец.

«Он сложный в своем исполнении. Мы массу литературы подняли, массу видео - делали этот танец, чтобы он был настоящим. Было очень интересно бороться. Выбирался лучший танцор. А танцор может быть как группа, так и один танцор», - отметил художественный руководитель школы танцев Андрей Бобиков.

Золотые награды завоевали Софья Морозова и Герман Терехин. Они уже много лет занимаются танцами. Ребята смогли обойти артистов из 28 регионов страны.

«Чтобы понять всю суть танца, весь смысл танца, там надо показывать мимикой некоторые движения, то есть быть театрально подготовленными», - рассказала воспитанница школы танцев Андрея Бобикова Софья Морозова.

«Нам удалось победить из-за слаженности, мы много отрабатывали движения. Я считаю, что такие конкурсы нужны, чтобы показать себя, набраться опыта», - поделился воспитанник школы танцев Андрея Бобикова Герман Терехин.

И опыт обязательно пригодится. В начале февраля 2019 года танцоры отправятся уже на другой всероссийский фестиваль. Он пройдет в Тамбове.