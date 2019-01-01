01.01.2019 | 18:12

Начать новый год с молитвы. Пензенские спортсмены присоединились ко всероссийской акции «Муромская дорожка», организованной общественным движением православных христиан «Сорок сороков».

Ее цель - показать, что праздничные дни необязательно должны сопровождаться обильными алкогольными возлияниями. И в доказательство тому - десятикилометровый пробег. Но перед этим всем нужно было прийти в храм, ведь в здоровом теле и дух здоровый.

«Это очень радует, что люди как-то пробуждаются от этого дурмана, в котором мы уже не один десяток лет находимся, и множество спортивных организаций, поддерживаемых церковью, по всей стране сегодня проведут акцию. У нас есть уже сообщения в сетях из Дальнего Востока, с Сахалина, из Магадана о прохождении этой акции», - рассказал руководитель отдела по делам молодежи Пензенской епархии Илья Иванов.

«Возможность или пример, как можно отметить Новый год иначе, чем мы привыкли это видеть, слышать обычно. Вот эти все душещипательные истории, когда мы просыпаемся первого числа и не помним, что было. А здесь все мы спортсмены, все ведут трезвый образ жизни. И понятно, что, когда мы об этой акции узнали, сразу родилась идея ее поддержать», - поделился председатель Пензенской федерации кекусин-кан карате-до Эдуард Гордеев.

Старт был дан у храма во имя святых Петра и Февронии. Участники акции старались бежать единым коллективом, ведь это не соревнования на скорость.

Первая половина пути была пройдена у памятника Победы.

«Нам еще предстоит вторая, немного в горку пять километров еще, пока не тяжело», - отметил участник акции.

«Классно бежать с командой, когда такая группа поддержки. Бежишь - тебе сигналят, очень приятно», - добавил молодой человек.

Финишировали участники акции уже у храма Петра и Павла. Там они подкрепили силы горячим сладким чаем с пирожками и посмотрели фильм об Илие Муромском (1 января день памяти этого святого).