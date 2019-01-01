01.01.2019 | 12:41

В Пензенской области проводится лыжный агитпоход учащихся «Звездный», посвященный 100-летию детско-юношеского туризма в России. Он стартовал 22 декабря и продолжится до 7 января.

С 22 декабря мероприятие проходило на муниципальном уровне: туристские группы (всего более 1 000 человек) совершали однодневные и многодневные походы по территории своих районов.

С 3 января стартует областной этап. Агитпоход пройдет по Бессоновскому, Иссинскому, Лунинскому, Мокшанскому районам. На областном уровне участие в нем примут 300 человек.

«Туристские группы получили задания оргкомитета. Предусмотрено посещение школьных музеев, организация вахт памяти, тимуровской помощи участникам войны, изучение традиций, обычаев, фольклора, ремесел народов, населяющих наш край; организация концертов художественной самодеятельности, матчевых встреч по игровым видам спорта, выступление агитбригад», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Конечной точкой агитпохода станет село Булычево (Иссинский район), где в местной школе 7 января в 16:00 состоится торжественная линейка. На ней наградят дипломами лучшие туристические группы.