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Общество | Пензенские школьники отправляются в многодневный лыжный агитпоход

01.01.2019|12:41
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В Пензенской области проводится лыжный агитпоход учащихся «Звездный», посвященный 100-летию детско-юношеского туризма в России. Он стартовал 22 декабря и продолжится до 7 января.

С 22 декабря мероприятие проходило на муниципальном уровне: туристские группы (всего более 1 000 человек) совершали однодневные и многодневные походы по территории своих районов.

С 3 января стартует областной этап. Агитпоход пройдет по Бессоновскому, Иссинскому, Лунинскому, Мокшанскому районам. На областном уровне участие в нем примут 300 человек.

«Туристские группы получили задания оргкомитета. Предусмотрено посещение школьных музеев, организация вахт памяти, тимуровской помощи участникам войны, изучение традиций, обычаев, фольклора, ремесел народов, населяющих наш край; организация концертов художественной самодеятельности, матчевых встреч по игровым видам спорта, выступление агитбригад», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Конечной точкой агитпохода станет село Булычево (Иссинский район), где в местной школе 7 января в 16:00 состоится торжественная линейка. На ней наградят дипломами лучшие туристические группы.

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Гость|01.01.2019 12:57|

А в Турцию едут дети чиновников!! Ура,товарищи!

Гость|01.01.2019 14:04|

В Турции сейчас тепло. Где нибудь в Мармарисе или Бодруме.

Гость|01.01.2019 14:08|

Пусть идут в свой агитпоход. Толстопятым там самое место.

Гость|01.01.2019 15:26|

Правильно! А в Турцию пусть буржуйчики толстожопые едут за счет государства. И пусть жрут там свои бочки варенья и корзины печенья!

Имя: Гость
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