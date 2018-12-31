Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|31 дек 2018|21:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-17oC
-15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-18oC
-8oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Общество | Жители Пензы по традиции перед праздником посетили баню

31.12.2018|17:04
Печать

Каждый год по традиции ходят в баню не только в кино. Ирония судьбы и легкий пар бывают и в Пензе. 31 декабря сам Дед Мороз велел помыться!

В бане лечит не только легкий пар, но и тяжелые мужские руки.

По иронии судьбы для предновогодней помывки народ тянет в общественную баню.

«Мы сюда приходим, даже люди, которые живут в частном секторе, у них даже у многих есть своя баня на территории. Они сюда приходят не просто попариться - это можно сделать и дома в ванной, в душевой кабине, в своей бане. Они приходят для того, чтобы пообщаться, потому что все мы живем среди людей и все мы безгранично одиноки», - отметил пензенец.

За стеной мужского отделения городской бани находится женское.

«Чтоб всю грязь, все оставить здесь, весь негатив. Чтоб в новый год прийти с хорошим здоровьем и настроением, все чтобы было окей. И вам этого желаем», - подчеркнула горожанка.

0
0
0
0
 
Гость|31.12.2018 18:42|

С лёгким паром всех! :)

Если бы правительство ходило бы в баню общую то и отношение народа было бы не такое негативным к правительству!

Как известно, в бане генералов нет!

Гость|31.12.2018 19:50|

Главное чтоб без бап.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 