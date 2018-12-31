Каждый год по традиции ходят в баню не только в кино. Ирония судьбы и легкий пар бывают и в Пензе. 31 декабря сам Дед Мороз велел помыться!
В бане лечит не только легкий пар, но и тяжелые мужские руки.
По иронии судьбы для предновогодней помывки народ тянет в общественную баню.
«Мы сюда приходим, даже люди, которые живут в частном секторе, у них даже у многих есть своя баня на территории. Они сюда приходят не просто попариться - это можно сделать и дома в ванной, в душевой кабине, в своей бане. Они приходят для того, чтобы пообщаться, потому что все мы живем среди людей и все мы безгранично одиноки», - отметил пензенец.
За стеной мужского отделения городской бани находится женское.
«Чтоб всю грязь, все оставить здесь, весь негатив. Чтоб в новый год прийти с хорошим здоровьем и настроением, все чтобы было окей. И вам этого желаем», - подчеркнула горожанка.
С лёгким паром всех! :)
Если бы правительство ходило бы в баню общую то и отношение народа было бы не такое негативным к правительству!
Как известно, в бане генералов нет!