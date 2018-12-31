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Общество | Вадим Супиков пожелал пензенцам успехов в добрых делах

31.12.2018|11:28
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В понедельник, 31 декабря, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков поздравил пензенцев с Новым годом и Рождеством Христовым.

«Эти праздники всегда дарят особое настроение, становятся точкой отсчета для новых свершений и побед.

Пусть новый, 2019 год станет годом созидания и процветания, принесет в каждый дом, в каждую семью мир, согласие, благополучие и уверенность в завтрашнем дне!

От всей души желаю Вам и Вашим близким крепчайшего здоровья, счастья, успехов во всех добрых делах и начинаниях!» - говорится в поздравлении депутата регионального парламента.

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