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Общество | В праздники в Пензе общественный транспорт выйдет не в полном составе

31.12.2018|11:19
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В понедельник, 31 декабря, в Пензе режим работы маршрутных такси № 1, 5, 6, 9м, 17, 29, 33, 77, 89, 93 будет продлен до 24:00.

1 и 2 января автобусы большого и малого класса выйдут на линию в количестве 30% от плана-расстановки, с 3-го по 8-е они станут работать по графикам выходного дня.

В связи с проведением технических работ на контактной сети троллейбусы с 5 января будут выпускаться по маршрутам в объеме 80 процентов от графика выходного дня.

«На остановках общественного транспорта в микрорайонах Заря, поселках Лесном, Монтажном, ЗИФ и Победа размещены графики движения в праздничные дни автобусов малого класса маршрутов № 12, 25, 40, 44», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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