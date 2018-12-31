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Общество | В пензенских православных храмах прошли праздничные богослужения

31.12.2018|18:02
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Если веришь - соблюдай! Рождественский пост у православных в самом разгаре. Традиционно в его дни проходит празднование Нового года.

Этот период воздержания по церковным канонам считается нестрогим, а потому разрешается есть рыбу и растительное масло. А как же обязательное ночное застолье?

«Ужин праздничный должен быть дома, но дай Бог, чтобы он был постный. И бокал шампанского за Новый год тоже разрешается. Встретьте Новый год достойно, помня о том, что у нас впереди очень большие праздники - это Рождество Спасителя и Крещение, которые уже будем праздновать с весельем», - рассказал настоятель Покровского архиерейского собора Иоанн Яворский.

Накануне наступления светского торжества во всех пензенских православных храмах прошли праздничные богослужения, посвященные началу нового года. Особый молебен проводился сразу после окончания вечерней церковной службы.

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Гость|31.12.2018 18:49|

Все облобызали женщины, потом заразу понесем родным?

Гость|31.12.2018 19:14|

Не худеет Иван на посту.

Гость|31.12.2018 19:23|

Отмечая Новый год, православные тем самым празднуют Обрезание Господне по католическому обряду. Как раз на 1 января приходится. Празднуйте-празднуйте, вам потом православный Христос всё припомнит.

Гость|31.12.2018 19:29|

А нам пофигу, все равно Томоса нет.

Гость|31.12.2018 19:36|

ну как же в новый год и без вымышленных персонажей - конкурентов Деда Мороза.

Гость|31.12.2018 19:37|

Если ты не веришь в Деда Мороза, за это он не будет жарить тебя в аду. А "доброе" восточное божество - будет!

Гость|31.12.2018 19:40|

Я верю в Деда Мороза. Реально, исполняет желания, приносит радость в дом. Веселый всегда и не грозится всякими карами. Опять же, и по телевизору показывают, и на улице вот проходил недавно.

Гость|31.12.2018 19:42|

Гость писал(a):

и на улице вот проходил недавно.
скоро к нам главный православный дедушка приедет. Торговый центр открывать.

Гость|31.12.2018 20:37|

Главный у них вроде Христос. Глава церкви.

Гость|31.12.2018 20:51|

Христос главный у тех, у кого тамас есть. В нашей секте главный это Кирилл.

Гость|31.12.2018 21:07|

Гость писал(a):

Христос главный у тех, у кого тамас есть. В нашей секте главный это Кирилл.

Ну что бы ему стать как их кумир, надо пострадать на колу уж воскреснуть получиться, нет ли, а пострадать обязательно. Без этого не стать главным.

Имя: Гость
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