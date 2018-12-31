31.12.2018 | 18:02

Если веришь - соблюдай! Рождественский пост у православных в самом разгаре. Традиционно в его дни проходит празднование Нового года.

Этот период воздержания по церковным канонам считается нестрогим, а потому разрешается есть рыбу и растительное масло. А как же обязательное ночное застолье?

«Ужин праздничный должен быть дома, но дай Бог, чтобы он был постный. И бокал шампанского за Новый год тоже разрешается. Встретьте Новый год достойно, помня о том, что у нас впереди очень большие праздники - это Рождество Спасителя и Крещение, которые уже будем праздновать с весельем», - рассказал настоятель Покровского архиерейского собора Иоанн Яворский.

Накануне наступления светского торжества во всех пензенских православных храмах прошли праздничные богослужения, посвященные началу нового года. Особый молебен проводился сразу после окончания вечерней церковной службы.