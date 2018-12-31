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Общество | В Пензе начали закрываться елочные базары

31.12.2018|17:47
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Жительница Пензы Мария Андреевна пришла на елочный базар на улице Мира ближе к вечеру. Пенсионерка с Западной Поляны стала одной из последних покупательниц. Из всех зеленых красавиц выбрала маленькую сосенку.

«Не смогла без елочки. Без елочки нет Нового года. И старый остается со мной, а я хочу его проводить, чтобы весь новый год был веселый, добрый, чтобы люди ко мне ходили и наслаждались», - поделилась Мария Шохина.

В этом году в Пензе для торговли молодыми елями и соснами было выделено 92 точки. Базары открылись в основном 10 декабря. В среднем на каждой площадке было представлено по 500 праздничных деревьев. Полутораметровое стоило около 300 рублей, чем выше - тем дороже.

Нереализованными остались порядка 10-15%. Их согласно договорам, заключенным между предпринимателями, отвезут в церкви, детские сады, зоопарк.

Выбрасывать на мусорные площадки хвойные запрещено. Однако не все торговцы оказались добросовестными. На кадрах, снятых из окна дома № 26 на улице Антонова, видно, как из грузовой «Газели» двое мужчин выбрасывают деревья на пустыре за храмом во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского.

В основном в Пензе 31 декабря елочные базары были уже закрыты, работали лишь единицы. Ну а после последнего покупателя бизнесмены спешили убрать за собой территорию: таково распоряжение глав районных администраций.

Одним из первых привели в порядок пятачок около бывшего Дома офицеров. Там на снегу остались лишь зеленые иголки.

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Гость|31.12.2018 19:47|

Вот как ? Переобулись....

Гость|31.12.2018 20:56|

В Пензе начали закрываться елочные базары

Ну, в принципе, пора бы уже.

Имя: Гость
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