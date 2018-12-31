31.12.2018 | 10:37

В преддверии новогодней ночи сотрудники ГУ МЧС России по Пензенской области напомнили жителям региона о правилах обращения с пиротехническими изделиями.

Обязательно прочитайте инструкцию. Даже если вы имеете опыт запуска фейерверков, помните: знакомая и обычная на вид пиротехника может иметь свои особенности.

Площадку для проведения фейерверка следует осмотреть заранее при дневном свете. Ее размер должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на изделиях. Зрителям можно находиться только за ее границами. Над площадкой не должно быть деревьев, линий электропередачи и других преград, ее надо выбирать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками.

Категорически запрещается запускать фейерверк при постоянном или порывистом ветре. Ограничения по скорости ветра приведены на этикетке каждого изделия.

Применение пиротехники в ненастную погоду также небезопасно. Промокшие ракеты могут отклоняться от вертикального полета, а заряды промокших батарей салютов будут взлетать на незначительную высоту и разрываться в опасной близости от зрителей.

Наиболее эффектно фейерверк смотрится в том случае, когда ветер дует от зрителей и относит дым в сторону. Наблюдать зрелище лучше всего под углом не более 45 градусов. Оптимальное расстояние составляет не менее 30-50 м.

Запускать фейерверк должен только трезвый человек. «Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в нетрезвом состоянии: реакция при запуске фейерверков нужна не хуже, чем при управлении автомобилем», - предупреждает пресс-служба ведомства. Ответственный за салют должен заранее надежно закрепить пиротехнику и быть готовым оперативно отреагировать в случае непредвиденной ситуации.

Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки. После выстрела нельзя подходить к изделию как минимум 10 мин. Оптимальный вариант, если у запускающего будет помощник, спокойно контролирующий обстановку.

Заранее освободите и расправьте огнепроводный шнур (стопин) на ракетах. Прежде чем поджечь фитиль, точно определите, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы.

Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность. Фейерверки с небольшой площадью основания необходимо закрепить в земле или плотном снегу, чтобы они не опрокинулись.

Для наземных пиротехнических изделий выбирайте гладкую поверхность - лед, ровный грунт, асфальт, бетон.

Устроитель фейерверка должен после поджига немедленно удалиться из опасной зоны.

«И наконец, главное правило безопасности: никогда не разбирайте фейерверочные изделия - ни до использования, ни после! Изменять их конструкцию категорически запрещено», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В свою очередь главный комбустиолог Пензенской области Вячеслав Евсеев рекомендует в случае получения травмы при разрыве петарды или фейерверка приложить холод - пузырь со льдом, пакет со снегом. Затем следует прикрыть рану чистым носовым платком и вызвать скорую помощь.