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Общество | Пензячкам предложили нарядиться на праздник в пудровые тона

31.12.2018|18:32
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«И вот она нарядная на праздник к нам пришла» - в новогодние дни поют не только елке. Потому что огоньки сверкают практически на всех женских нарядах.

«Год Желтой Свиньи, но предпочтительны все равно черный, блестящий, с вкраплениями люрекса цвет и золотой фон - внутри золотой чехольчик. Пудровые тона предпочтительно идут. Но доминирует, я считаю, люрекс, украшенный пайетками, золотом. Это все новые коллекции», - рассказала продавец женской одежды Валентина Немова.

Праздничные туалеты дамы стали приобретать еще в начале декабря. Но некоторые леди до сих пор находятся в поисках «того самого» платья. Ведь в новогоднюю ночь все важно. И как ты ее встретишь, и с кем, и в чем.

«Вкусы у всех разные. Некоторые выбирают романтические наряды, в основном черный фон, полупрозрачные тона, блестящие. А некоторые предпочитают деловой стиль, практично относятся к вещам», - добавила Валентина Немова.

Цены, как уверяют, продавцы, не кусаются. Приличный наряд можно подобрать за 2 500-3 000 рублей. Траты возвращаются в виде комплиментов, на которых дамы легко могут продержаться всю новогоднюю ночь.

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Гость|31.12.2018 19:13|

Новые коллекции из Китая и Турции .Европа отдыхает.

Гость|31.12.2018 20:10|

Валентина Немова на китайцев работает? Свиньям - свинское. А по славянскому календарю 2019 - год Парящего Орла.

Гость|31.12.2018 20:41|

И давно у вас этот славянский календарь появился? В прошлом году, как и все годы до этого, никто про этот календарь ничего не слышал. У вас память, как у цыплёнка. Сказали, что всегда так было - ну значит, было. В пику дню святого Валентина пришлось придумать Петра и Февронию, и все уже забыли, что лет десять назад про них ничего не было известно. А теперь парящий орёл у них. Двуглавый.

Гость|31.12.2018 20:42|

Орёл вроде как символ Америки.

Гость|31.12.2018 20:49|

Холмы Красные теперь законодатели моды? Целыми днями реклама Холмов. Ни одна себя уважающающая женщина такой хлам не оденет.

Гость|31.12.2018 20:50|

Какой позор показали.

Имя: Гость
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