31.12.2018 | 18:32

«И вот она нарядная на праздник к нам пришла» - в новогодние дни поют не только елке. Потому что огоньки сверкают практически на всех женских нарядах.

«Год Желтой Свиньи, но предпочтительны все равно черный, блестящий, с вкраплениями люрекса цвет и золотой фон - внутри золотой чехольчик. Пудровые тона предпочтительно идут. Но доминирует, я считаю, люрекс, украшенный пайетками, золотом. Это все новые коллекции», - рассказала продавец женской одежды Валентина Немова.

Праздничные туалеты дамы стали приобретать еще в начале декабря. Но некоторые леди до сих пор находятся в поисках «того самого» платья. Ведь в новогоднюю ночь все важно. И как ты ее встретишь, и с кем, и в чем.

«Вкусы у всех разные. Некоторые выбирают романтические наряды, в основном черный фон, полупрозрачные тона, блестящие. А некоторые предпочитают деловой стиль, практично относятся к вещам», - добавила Валентина Немова.

Цены, как уверяют, продавцы, не кусаются. Приличный наряд можно подобрать за 2 500-3 000 рублей. Траты возвращаются в виде комплиментов, на которых дамы легко могут продержаться всю новогоднюю ночь.