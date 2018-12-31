Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|31 дек 2018|21:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-17oC
-15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-18oC
-8oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Общество | Пензенцам советуют не омрачать праздник алкогольным опьянением

31.12.2018|14:59
Печать

Проблема набора лишних килограммов в зимние каникулы, пожалуй, далеко не первостепенная, считают диетологи. Главное - не подорвать здоровье во время праздничных застолий, плавно переходящих из одного в другое.

Изобилие жареных, копченых, маринованных продуктов может спровоцировать обострение хронических заболеваний. Так что умерьте аппетит и не перегружайте организм, говорят врачи.

«Не больше пяти блюд, это максимум. Лучше всего воспользоваться небольшой тарелкой (то есть это оптический обман), накладывать понемногу», - сообщила главный диетолог Пензенской области Дина Туишева.

Еще один важный совет - за новогодний стол садиться голодным не стоит. В течение дня 31 декабря, пока готовятся угощения, режутся салаты, не следует пропускать приемы пищи. Она должна быть легкой: овощные супы, каши, кисломолочные продукты и фрукты. Взрослым следует продумать и детское меню.

«Лучше маленьким детям накрывать отдельный стол, чтоб там были полезные продукты, красивые, не больше двух-трех блюд, потому что ребенок все равно больше не осилит», - рассказала педиатр областного центра медицинской профилактики Анастасия Филюшкина.

А вот заведующий отделением наркологической больницы обращается не к алкоголикам, а к тем, кто умеет себя контролировать и видит края.

«Всемирная организация здравоохранения говорит о безопасной дозе алкоголя. Это, я вам скажу, очень грустная доза: 150 г вина для женщины и 180 г вина для мужчины, 50 г сильного алкоголя для женщины, 70 г крепкого алкоголя для мужчины.

Алкоголь - он седатик, поэтому он вызывает сон, он вызывает такую немножко нахлобученность, поэтому не вижу смысла никакого праздник мешать с какими-то седативными средствами», - отметил зав. отделением областной наркологической больницы Илья Лан.

А похмелье, пусть даже легкое, может испортить новогоднее настроение.

0
0
0
0
 
Гость|31.12.2018 15:47|

И что ?!

Гость|31.12.2018 15:49|

penzainform.ru писал(a):

нахлобученность
богат и могуч русский язык))

Гость|31.12.2018 15:50|

Лучший подарок пензюку - бухлишко. Так советовали старожилы. Сколько дарили, никто не отказался ))

Гость|31.12.2018 15:52|

А вот красивый этот праздник каждый год ждёт,но в 22.00 он всегда в дрянь спит.

Гость|31.12.2018 15:54|

И из пезны тоже какой подарочек везут? Петушка и еще что-то алкогольное.

Гость|31.12.2018 15:55|

Как масть попрёт и карта ляжет!

Гость|31.12.2018 15:57|

Ребята и девчата! Не забудьте вечером убрать рассольчик в холодильник!!!

Гость|31.12.2018 16:11|

Врачам верить нельзя. Можно только заработать язву желудка так как глаза будут видеть желудочный сок будет выделяться а в желудок ничего поступать не будет соотвветственно он будет переваривать сам себя. И в новом году прямиком к врачам с деньгами на лечение.

Гость|31.12.2018 16:32|

Роспотребнадзор посоветовал выкинуть салаты после новогоднего застолья

В Роспотребнадзоре в преддверии Нового года россиянам посоветовали не хранить салаты, которые остались после праздничного застолья.

«Не заправляйте заранее салаты. Салаты, винегреты и нарезанные компоненты в незаправленном виде хранят при температуре 4 ±2°С не более 6 часов», — напомнили в ведомстве.

Там же уточняется, что готовые блюда необходимо хранить в холодильнике, а блюда с признаками порчи — сразу же выбрасывать.

Там же отмечается, что алкогольную продукцию необходимо покупать только в специализированных магазинах либо в винных отделах супермаркетов, но ни в коем случае не с рук. «Самая же действенная профилактика — это не употреблять спиртное вообще, если есть сомнения в его качестве и безопасности», — добавили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что для того, чтобы избежать переедания, нужно соблюдать очередность блюд: сначала съесть салат, а затем уже более сытные блюда. Кроме того, садиться за праздничный стол голодным не рекомендуется: 31 декабря обязательно нужно позавтракать, пообедать и поужинать, не пропуская ни один прием пищи. А в течение новогодней ночи из-за стола необходимо вставать, отвлекаясь на танцы или прогулки, чтобы не переесть.

Гость|31.12.2018 16:35|

мы вообще есть не будем. Сейчас поели и хватит жиры наедать.

Гость|31.12.2018 16:37|

penzainform.ru писал(a):

Проблема набора лишних килограммов в зимние каникулы,
Да нормально уже с год назад область на 3 месте по ожирению была в 2018 не знаю можа и лидеры стали.

Гость|31.12.2018 17:07|

Лучшим средством от похмелья является газировка с лимонным соком, утверждают ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу (Китай). По их словам, газированная вода с лимоном способна уменьшить концентрацию ацетальдегида, который возрастает в организме после употребления алкоголя.

Гость|31.12.2018 17:08|

что за рёбенок советует нам что пить и есть, кто она доплачивать Россиянам за зож по 5 тысяч и бухать будут меньше всех с новым годом

Гость|31.12.2018 17:18|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
нахлобученность
богат и могуч русский язык))
Лан - ну очень русская фамилия...

Гость|31.12.2018 17:49|

Какие 6 часов на салаты??? Я неделю доедаю все, что им будет то в холодильнике???

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 