31.12.2018 | 14:59

Проблема набора лишних килограммов в зимние каникулы, пожалуй, далеко не первостепенная, считают диетологи. Главное - не подорвать здоровье во время праздничных застолий, плавно переходящих из одного в другое.

Изобилие жареных, копченых, маринованных продуктов может спровоцировать обострение хронических заболеваний. Так что умерьте аппетит и не перегружайте организм, говорят врачи.

«Не больше пяти блюд, это максимум. Лучше всего воспользоваться небольшой тарелкой (то есть это оптический обман), накладывать понемногу», - сообщила главный диетолог Пензенской области Дина Туишева.

Еще один важный совет - за новогодний стол садиться голодным не стоит. В течение дня 31 декабря, пока готовятся угощения, режутся салаты, не следует пропускать приемы пищи. Она должна быть легкой: овощные супы, каши, кисломолочные продукты и фрукты. Взрослым следует продумать и детское меню.

«Лучше маленьким детям накрывать отдельный стол, чтоб там были полезные продукты, красивые, не больше двух-трех блюд, потому что ребенок все равно больше не осилит», - рассказала педиатр областного центра медицинской профилактики Анастасия Филюшкина.

А вот заведующий отделением наркологической больницы обращается не к алкоголикам, а к тем, кто умеет себя контролировать и видит края.

«Всемирная организация здравоохранения говорит о безопасной дозе алкоголя. Это, я вам скажу, очень грустная доза: 150 г вина для женщины и 180 г вина для мужчины, 50 г сильного алкоголя для женщины, 70 г крепкого алкоголя для мужчины.

Алкоголь - он седатик, поэтому он вызывает сон, он вызывает такую немножко нахлобученность, поэтому не вижу смысла никакого праздник мешать с какими-то седативными средствами», - отметил зав. отделением областной наркологической больницы Илья Лан.

А похмелье, пусть даже легкое, может испортить новогоднее настроение.