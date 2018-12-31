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Общество | Пензенцам дали советы, как уберечься от обморожения

31.12.2018|15:53
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В преддверии новогодних праздников главный комбустиолог Пензенской области, заведующий ожоговым отделением клинической больницы № 4 Вячеслав Евсеев дал несколько советов, как беречь кожные покровы от поражения морозом.

«С наступлением холодов в наше отделение часто обращаются пациенты с обморожениями кистей и стоп - в этот период они составляют 2/3 пострадавших. Нередко эти граждане обморозились в состоянии алкогольного опьянения», - рассказал Вячеслав Александрович.

По словам комбустиолога, граждане нередко занимаются самолечением. Когда же они обращаются к специалистам, бывает уже поздно спасать поврежденные ткани - требуется оперативное лечение вплоть до ампутации конечностей.

«Чтобы не довести организм до такого состояния, следует обязательно надевать на руки перчатки и варежки. Обувь должна быть просторной, одежда - сухой. Признаки обморожения - побелевшие пальцы, кончик носа, уши.

«Если вы чувствуете, что у вас замерзли руки, согрейте их дыханием, зайдите в магазин, кафе или подъезд. Ни в коем случае не следует растирать пораженные места снегом, так как это только усугубляет ситуацию: кристаллы могут повредить кожу и занести инфекцию. Вернувшись домой, не ложитесь сразу в горячую ванну, лучше опустите замерзшие конечности в тазик с водой комнатной температуры и в течение 20 минут повышайте ее до 37 градусов, одновременно производя массаж конечностей», - рекомендует специалист.

Принимать внутрь в этом случае следует теплый чай и при необходимости обращаться за помощью к медикам.

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Гость|31.12.2018 16:55|

Бухайте дома ! Не мотайтесь...

Бухарин (гость)|31.12.2018 17:41|

Я бухаю строго один и дома.

Гость|31.12.2018 17:58|

penzainform.ru писал(a):

В преддверии новогодних праздников

Что то как то подозрительно, предупреждает об обморожениях, но не в начале зимы а только с приближением главного пьянопраздника растянутого на 8 дней. Типа люди, когда вы нажретесь водяры до свинячего состояния потеряв облик человеческий смотрите внимательно не отморозьте себе чего либо.

Имя: Гость
Комментарий:

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