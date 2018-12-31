31.12.2018 | 10:44

В понедельник, 31 декабря, губернатор Иван Белозерцев направил жителям Пензенской области новогоднее поздравление.

«Дорогие друзья!

Примите самые сердечные поздравления с Новым годом - прекрасным, всеми любимым праздником, наполненным светом надежд и чудесным настроением, от которого всегда ждут добрых перемен, исполнения самых заветных желаний!

Свершения наших замечательных тружеников в уходящем году - а их было немало - открывают перед нами новые перспективы, позволяют ставить перед собой еще более масштабные задачи.

Верю, что год наступающий продолжит эстафету созидания, позволит укрепить могущество и славу нашей великой Родины, станет временем успешных начинаний и радостных событий.

Дорогие земляки! Пусть новый, 2019 год принесет в каждый дом благополучие, счастье, согласие и любовь. Пусть ожидания и мечты станут реальностью, а стремления – достижениями!» - говорится в поздравлении главы региона.