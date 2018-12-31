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Общество | Губернатор поздравил жителей Пензенской области с Новым годом

31.12.2018|10:44
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В понедельник, 31 декабря, губернатор Иван Белозерцев направил жителям Пензенской области новогоднее поздравление.

«Дорогие друзья!

Примите самые сердечные поздравления с Новым годом - прекрасным, всеми любимым праздником, наполненным светом надежд и чудесным настроением, от которого всегда ждут добрых перемен, исполнения самых заветных желаний!

Свершения наших замечательных тружеников в уходящем году - а их было немало - открывают перед нами новые перспективы, позволяют ставить перед собой еще более масштабные задачи.

Верю, что год наступающий продолжит эстафету созидания, позволит укрепить могущество и славу нашей великой Родины, станет временем успешных начинаний и радостных событий.

Дорогие земляки! Пусть новый, 2019 год принесет в каждый дом благополучие, счастье, согласие и любовь. Пусть ожидания и мечты станут реальностью, а стремления – достижениями!» - говорится в поздравлении главы региона.

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Гость|31.12.2018 11:40|

А где на фоне наш замечательный флаг пензенской области?

Гость|31.12.2018 12:49|

Мы уже перекрасились!С Новым Годом!

Гость|31.12.2018 13:46|

penzainform.ru писал(a):

Верю, что год наступающий продолжит эстафету созидания, позволит укрепить могущество и славу нашей великой Родины, станет временем успешных начинаний и радостных событий.
Какая эстафета? Этот 2018 год подчеркнул падение экономики области.

Гость|31.12.2018 13:53|

Каждый год один пафос, где чего прибыло, где что улучшилось... видео в студию!.. нету!... ай, я, яй!!

Гость|31.12.2018 13:58|

А с повышение тарифов ЖКХ на всё,забыл поздравить.Хороший подарок землякам на Новый год!

Гость|31.12.2018 14:00|

Да он же этим тарифом бьёт всех наповал. Пол зарплаты неведомо за что, обидно! понимаешь.

Гость|31.12.2018 14:05|

этим тарифом бьёт всех наповал.

__________________________________________________

Как козырной валет, даму! Нестыдно!!

Гость|31.12.2018 14:10|

Уважаемый губернатор,снимите с должности начальника ГИБДД или сами наведите порядок.Каждый день на пешеходных переходах гибнут люди или становятся инвалидами.

Имя: Гость
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