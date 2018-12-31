Астролог рассказала, что ждет пензенцев в 2019 году

31.12.2018 | 15:18

Подложит ли 2019-й нам свинью? Астролог Татьяна Федоровская говорит, что в целом год будет благоприятным и интересным, так как он последний в двенадцатилетнем круге восточного гороскопа.

«Несет энергию завершения, и те люди, которые не успели что-то за 11 предыдущих лет закончить, они заканчивают в этом году (как правило). Заодно зреют какие-то ростки чего-то нового, то есть планы строим, что-то начинаем такое долгоиграющее», - рассказала Татьяна Федоровская.

Чтобы за следующий двенадцатилетний цикл успеть воплотить все мечты. Ну а пока, в 2019 году, придется быть готовым ко всему. Это в первую очередь касается денег. Люди станут более экономными.

«Может быть, даже через пару месяцев, может быть, к концу уже года будем удивляться, как это у нас финансовые платежи проходили так, а никак иначе. Там могут быть различного рода неприятности, связанные с карточной системой», - отметила астролог.

Ну а там, где не везет с финансами, обычно везет в любви. Желтый Кабан - животное домашнее.

«Ходите в гости, ходите куда-то на вечеринки, общайтесь. Чем больше общения, тем больше вероятность встретить свою половинку. И рождение детей тоже благоприятно в этом году», - добавила Татьяна Федоровская.

Маленький кабанчик обязательно объединит всех членов семьи. Что же касается знаков зодиака, то 2019 год будет удачным для представителей огненной стихии.

Стрельцы, Овны и Львы будут успешны во всех сферах, могут даже выиграть в лотерею. За ними следуют Водолеи, Близнецы и Весы. Что же касается других знаков, то, как говорит Татьяна Федоровская, им тоже обязательно повезет, каждому в свое время.