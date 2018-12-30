30.12.2018 | 15:32

Чем богаты, то и предлагают жителям Каменки сельхозпроизводители города и района. На центральной площади у гостиницы разместились торговые ряды. Как сообщили продавцы, они привезли молоко по 60 рублей, гусей по 350, мясо, сметану, семечки.

Равиля Сабирова торговать приехала из села Батрак Каменского района. Хотя сама она не повар, а медработник, назад товар возить ей не приходится.

«У меня всегда покупают беляши, пирожки с картошкой, яблоками, пироги всякие. Пироги я обычно делаю ассорти. Всем нравится, хорошо берут», - рассказала женщина.

Способствуют торговому процессу и выступления местных артистов.

Ярмарки в преддверии праздников, и не только новогодних, в Каменке собираются проводить и дальше.

«Чтобы людям это было доступно, приятно, дешево. Ну и главное - на доброе здоровье», - отметил глава администрации города Каменки Сергей Юркин.