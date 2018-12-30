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Общество | В предновогодние дни на дорогах Пензы участились ДТП

30.12.2018|14:46
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Жители Пензы в предпраздничные дни спешат купить подарки для близких и продукты к новогоднему столу. Многие горожане отложили эти мероприятия на последний момент, поэтому на основных магистралях областного центра в выходные - 29 и 30 декабря - машин гораздо больше, чем обычно.

Пик суеты и спешки на дорогах пришелся на субботу, когда жителям Пензы приходилось проводить в пути вместо запланированных пятнадцати минут 45.

Результатом стали многочисленные ДТП в городе. Пензенцы снимали их, выкладывали фотографии в социальной сети «ВКонтакте» (группа «Сова Пенза авто») и делились мыслями по поводу происходящего.

«Я вот не пойму, послезавтра война? Вы че, осатанели все? Вы КУДА ВСЕ ПРЕТЕСЬ??? Весь центр забит... Стоит ВСЯ Володарского в обе стороны, стоят Суворова, Лермонтова, Кирова, Славы, Горького...» - написал горожанин в группе «Подслушано у водителей|ПЕНЗА 58».

«Уважаемые водители, пожалуйста, будьте аккуратнее в последние дни уходящего года. Не спешите. Бьемся как елочные игрушки. Не омрачайте себе и другим настроения», - появилась запись в «Сова Пенза авто».

«На дорогах в Пензе надо усилить безопасность. Все подумали, что они самые умные и сейчас быстренько все прикупят, а в итоге лбами, то бишь капотами, бьются. Надо в предпраздничные дни расставлять по сотруднику ГИБДД на каждому углу!!! И за пешеходами следить, эти тоже обезумели», - отметил читатель penzainform.ru на форуме.

Источник — фото Green-sneik *********, Дмитрия Терешина, Эдуарда Шишлова, Анастасии Припять, vk.com/sova_penza
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Гость|30.12.2018 15:06|

Один чмошник на минивэне не пропустил пацана, который по встречке на Володарского объезжал затор около М.Горького, хотя тот ему и моргал. В итоге весь центр стоял колом из-за трх машин перекрывших две полосы.

Гость|30.12.2018 15:15|

Да как-то совсем хреново дороги чистят в предновогодние дни.

Гость|30.12.2018 15:15|

Запрещать въезд в центр города в предпраздничные дни. Неужели нельзя проехать на общественном транспорте в центр?! Только вот власти не хотят строить перехватывающие бесплатные парковки на окраинах города,чтобы иногородних мог оставить своё авто,п дальше на общ транспорте.

Гость|30.12.2018 15:19|

Гость писал(a):

Только вот власти не хотят строить перехватывающие бесплатные парковки на окраинах города,чтобы иногородних мог оставить своё авто,п дальше на общ транспорте.
Кто это иногородний-то? Мы чай из агломерации и имеем полное право!

Гость|30.12.2018 15:28|

Бииссоновка иногородние штоля?

Гость|30.12.2018 15:33|

Красиво.пусть буртасы бьются.нам на потеху.

Гость|30.12.2018 15:49|

Вот она "работа" начальника ГИБДД Курчатова.

Гость|30.12.2018 16:57|

Страшно,когда отара начинает метаться.Пастуха нет,вот бараны и беснуются.

Гость|30.12.2018 17:04|

Нормальные люди уже дома сидят коньячокс потяговают. А идиоты с бешенными глазами носятся меж Церерой и Бахусом, бесноватые. Во всём Божий промысел!

Гость|30.12.2018 17:28|

Да вся Пенза иногородняя. Спутник и тот к области относится. Село вымирает,останется Пенза. Власть не развивает область. Программа БКД на 95% задействована в областном центре. Крохи достаются области.

Гость|30.12.2018 17:41|

Гость писал(a):

Один чмошник на минивэне не пропустил пацана, который по встречке на Володарского объезжал затор около М.Горького, хотя тот ему и моргал. В итоге весь центр стоял колом из-за трх машин перекрывших две полосы.
Не с того начал, надо так: один чмошник, объезжал затор по встречке и т д...

Гость|30.12.2018 18:10|

Гость писал(a):

Один чмошник на минивэне не пропустил пацана, который по встречке на Володарского объезжал затор около М.Горького, хотя тот ему и моргал. В итоге весь центр стоял колом из-за трх машин перекрывших две полосы.
Нарушаешь ПДД - попадаешь в ДТП. А "моргалки" никакого преимущества на дороге не дают. Ездий по правилам, обочечник хренов.

Гость|30.12.2018 18:14|

Дураки на дорогах

Гость|30.12.2018 18:46|

Гость писал(a):

Красиво.пусть буртасы бьются.нам на потеху.
Сами-то чьих будете?

Гость|30.12.2018 18:57|

Сами-то чьих будете?

Чмыри мы из холопов, из крепостных. Просто повыпендриваться захотелось.

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Имя: Гость
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