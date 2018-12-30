30.12.2018 | 14:46

Жители Пензы в предпраздничные дни спешат купить подарки для близких и продукты к новогоднему столу. Многие горожане отложили эти мероприятия на последний момент, поэтому на основных магистралях областного центра в выходные - 29 и 30 декабря - машин гораздо больше, чем обычно.

Пик суеты и спешки на дорогах пришелся на субботу, когда жителям Пензы приходилось проводить в пути вместо запланированных пятнадцати минут 45.

Результатом стали многочисленные ДТП в городе. Пензенцы снимали их, выкладывали фотографии в социальной сети «ВКонтакте» (группа «Сова Пенза авто») и делились мыслями по поводу происходящего.

«Я вот не пойму, послезавтра война? Вы че, осатанели все? Вы КУДА ВСЕ ПРЕТЕСЬ??? Весь центр забит... Стоит ВСЯ Володарского в обе стороны, стоят Суворова, Лермонтова, Кирова, Славы, Горького...» - написал горожанин в группе «Подслушано у водителей|ПЕНЗА 58».

«Уважаемые водители, пожалуйста, будьте аккуратнее в последние дни уходящего года. Не спешите. Бьемся как елочные игрушки. Не омрачайте себе и другим настроения», - появилась запись в «Сова Пенза авто».

«На дорогах в Пензе надо усилить безопасность. Все подумали, что они самые умные и сейчас быстренько все прикупят, а в итоге лбами, то бишь капотами, бьются. Надо в предпраздничные дни расставлять по сотруднику ГИБДД на каждому углу!!! И за пешеходами следить, эти тоже обезумели», - отметил читатель penzainform.ru на форуме.