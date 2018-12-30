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Общество | В Пензенской епархии приступил к работе церковно-исторический комитет

30.12.2018|12:03
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В Пензенской области возобновляет деятельность церковно-исторический комитет епархии. Изначально он был создан еще в 1902 году, но прослужил совсем недолго, до революционных событий. Современному объединению отводится очень важная роль: оно будет вести архив, заниматься изданием книг и документов, наполнять интернет-портал.

«Мне хотелось бы, чтобы мы все по возможности стали членами этого комитета и постарались, насколько это возможно, приложить усилия к тому, чтобы история нашей Пензенской земли, прежде всего ее православные страницы, стали общеизвестными и общедоступными», - высказал свои пожелания митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Одновременно с объявлением о работе церковного комитета презентовали двухтомное издание, посвященное 100-летию назначения священномученика Иоанна Поммера на пензенскую кафедру, авторами которого стали Сергей Зелев и Кира Аристова. Оно включает в себя материалы о периоде служения в Пензенском регионе, избранные труды и малоизвестные документальные свидетельства.

«Владыка Иоанн прибыл в Пензу в конце апреля 1918 года и покинул ее, уехав на латвийскую кафедру, в июне года 1921-го. Само время, в которое он управлял Пензенской епархией, было крайне тяжелым, как для всей России, так и для русской церкви», - сообщил автор издания о священномученике Иоанне Сергей Зелев.

Ранее указанный период жизни Иоанна Поммера практически не был освещен, и двухтомник закрыл пробел в православной истории.

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Гость|30.12.2018 16:49|

Уберите стенды с бородатыми в лермонтовском сквере, людей это раздражает.

Гость|30.12.2018 17:15|

а как меня раздражали буквы Ш на машинах!!!!! Наверное, всех посчитали, кто здравомыслящий! И кого можно шкурить далее

Гость|30.12.2018 19:18|

penzainform.ru писал(a):

история нашей Пензенской земли, прежде всего ее православные страницы, стали общеизвестными
где почитать, что творил поп по фамилии Путята?

Гость|30.12.2018 19:19|

сектанты уже не знают, как рекламировать свой вымысел!

Гость|30.12.2018 19:31|

В запустении находится Казанская церковь в с. Чубаровка Колышлейского района. основана была в 1852 г. Или это не дом Божий? В Пензенской епархии никому дела нет до этой церкви.

Гость|30.12.2018 20:02|

Церковь не будут восстанавливать если мало прихожан,- это не рентабельно. С кого собирать деньги? В новой деревне Заря быстренько состряпали.

Имя: Гость
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