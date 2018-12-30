30.12.2018 | 12:03

В Пензенской области возобновляет деятельность церковно-исторический комитет епархии. Изначально он был создан еще в 1902 году, но прослужил совсем недолго, до революционных событий. Современному объединению отводится очень важная роль: оно будет вести архив, заниматься изданием книг и документов, наполнять интернет-портал.

«Мне хотелось бы, чтобы мы все по возможности стали членами этого комитета и постарались, насколько это возможно, приложить усилия к тому, чтобы история нашей Пензенской земли, прежде всего ее православные страницы, стали общеизвестными и общедоступными», - высказал свои пожелания митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Одновременно с объявлением о работе церковного комитета презентовали двухтомное издание, посвященное 100-летию назначения священномученика Иоанна Поммера на пензенскую кафедру, авторами которого стали Сергей Зелев и Кира Аристова. Оно включает в себя материалы о периоде служения в Пензенском регионе, избранные труды и малоизвестные документальные свидетельства.

«Владыка Иоанн прибыл в Пензу в конце апреля 1918 года и покинул ее, уехав на латвийскую кафедру, в июне года 1921-го. Само время, в которое он управлял Пензенской епархией, было крайне тяжелым, как для всей России, так и для русской церкви», - сообщил автор издания о священномученике Иоанне Сергей Зелев.

Ранее указанный период жизни Иоанна Поммера практически не был освещен, и двухтомник закрыл пробел в православной истории.