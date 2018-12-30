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Общество | Представителям пензенских СМИ показали макет будущего арт-поместья

30.12.2018|12:36
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Макет показывает, как уже в 2020 году должно выглядеть арт-поместье «Новые берега», его строительство ведется в селе Богословка. Проект стартовал весной. В арт-поместье смогут найти себе пристанище люди с разными формами инвалидности, часть жилых помещений и рабочих мест отведут для пензенцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Пока начато возведение двух домов. На макете их десять плюс другие сооружения.

«Первым этапом мы будем строить вот этот блок, он где-то порядка 120 миллионов. Административное здание, в котором предполагается кафе, кинотеатр, мини-гостиница, магазин, коворкинг. Мы будем работать на Богословку и на регион в целом», - рассказала и показала председатель общественной организации «Благовест» Мария Львова-Белова.

По словам руководителя проекта, принято решение, что именно пензенские «Новые берега» станут местом для апробации отечественных средств реабилитации: экзоскелетов, новых колясок и тому подобных изделий. Опыт смогут перенимать все регионы.

«Сейчас нас поддержал Дмитрий Анатольевич Медведев, совсем скоро мы едем презентовать проект в Совет Федерации, Матвиенко тоже должна на это посмотреть. Я надеюсь, что она нас тоже поддержит. На данный момент есть наши дарители, наши добрые друзья, которые финансируют первоначальный этап стройки», - пояснила Мария Львова-Белова.

Она описала стартовавший проект на так называемом пряничном завтраке. На мероприятии собрались представители различных пензенских средств массовой информации. Приглашенным предложили самостоятельно украсить кондитерские изделия и написать пожелания. Впоследствии их передадут в Мокшанский детский дом-интернат.

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Гость|30.12.2018 20:03|

Вы это серьёзно, на выселках!? Советую вам занять место ЖК Солнечный город, пока застройщик обанкротился.

Имя: Гость
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