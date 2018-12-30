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Общество | Пензенские пожарные рассказали, как безопасно нарядить елку

30.12.2018|10:43
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Региональное ГУ МЧС России в преддверии Нового года напомнило пензенцам, как безопасно нарядить елку и использовать гирлянды.

В первую очередь нельзя устанавливать елку около отопительных приборов и украшать ее игрушками из легковоспламеняющихся материалов или зажженными свечами.

Гирлянды нужно использовать только сертифицированные заводские и отдавать предпочтение менее мощным (малая мощность - это малый нагрев, а значит, и малый риск возгорания).

Оставлять гирлянду включенной без контроля запрещено, поэтому при уходе из дома и на время сна ее вилку необходимо вынуть из розетки.

«Не разрешайте детям самостоятельно, без присмотра взрослых зажигать возле елки бенгальские огни и пользоваться хлопушками», - предупредили жителей области в ГУ МЧС.

Соблюдение этих несложных правил необходимо для того, чтобы праздник не обернулся пожаром.

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Гость|30.12.2018 10:48|

Забыли добавить, наряжать ёлку надо в трезвом состоянии.

Гость|30.12.2018 11:02|

penzainform.ru писал(a):

Региональное ГУ МЧС России в преддверии Нового года напомнило

Все озабочены заботой о людях. Пожарные что бы не сгорели, Винозаводчики что бы не опились, а пили умеренно, но потребляли их продукцию много политики чтобы правильно могли выжить и лавировать среди ими написанных законов. А, так все хорошо прекрасная Маркиза. Сгорело все и лес и поле и даже боле. Но все хорошо, все хорошо.

Имя: Гость
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