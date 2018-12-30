30.12.2018 | 10:43

Региональное ГУ МЧС России в преддверии Нового года напомнило пензенцам, как безопасно нарядить елку и использовать гирлянды.

В первую очередь нельзя устанавливать елку около отопительных приборов и украшать ее игрушками из легковоспламеняющихся материалов или зажженными свечами.

Гирлянды нужно использовать только сертифицированные заводские и отдавать предпочтение менее мощным (малая мощность - это малый нагрев, а значит, и малый риск возгорания).

Оставлять гирлянду включенной без контроля запрещено, поэтому при уходе из дома и на время сна ее вилку необходимо вынуть из розетки.

«Не разрешайте детям самостоятельно, без присмотра взрослых зажигать возле елки бенгальские огни и пользоваться хлопушками», - предупредили жителей области в ГУ МЧС.

Соблюдение этих несложных правил необходимо для того, чтобы праздник не обернулся пожаром.