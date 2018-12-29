29.12.2018 | 14:38

С субботы, 29 декабря 2018 года, по 20 января 2019-го в Пензенской области для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций будет действовать режим повышенной готовности.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор.

«Основанием для введения режима повышенной готовности документ предписывает считать высокие риски возникновения чрезвычайных ситуаций в период выходных и праздничных дней», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

В ночь с 31 декабря на 1 января безопасность пензенцев будут обеспечивать более 230 сотрудников различных структур. Об этом сообщил начальник отдела городской администрации Олег Викулов.

«Будет привлечено более 160 сотрудников полиции, 10 единиц автотранспорта, 20 специалистов ОМОН, 32 сотрудника частных охранных организаций, 25 дружинников», - отметил он.

С 21 декабря на площади Ленина функционирует терминал «Гражданин - полиция», с помощью которого горожане могут вызвать представителей правопорядка.