Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|30 дек 2018|08:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-16oC
-14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-18oC
-10oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Общество | В Пензенской области ввели режим повышенной готовности

29.12.2018|14:38
Печать

С субботы, 29 декабря 2018 года, по 20 января 2019-го в Пензенской области для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций будет действовать режим повышенной готовности.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор.

«Основанием для введения режима повышенной готовности документ предписывает считать высокие риски возникновения чрезвычайных ситуаций в период выходных и праздничных дней», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

В ночь с 31 декабря на 1 января безопасность пензенцев будут обеспечивать более 230 сотрудников различных структур. Об этом сообщил начальник отдела городской администрации Олег Викулов.

«Будет привлечено более 160 сотрудников полиции, 10 единиц автотранспорта, 20 специалистов ОМОН, 32 сотрудника частных охранных организаций, 25 дружинников», - отметил он.

С 21 декабря на площади Ленина функционирует терминал «Гражданин - полиция», с помощью которого горожане могут вызвать представителей правопорядка.

0
0
0
0
 
Гость|29.12.2018 18:17|

Чаво бояться?

Гость|29.12.2018 18:50|

Гость писал(a):

Чаво бояться?
Викулова бойся. Он вырывает вещи у граждан, выражается грубой нецензурной бранью, ведет себя нагло, вызывающе...

Гость|29.12.2018 18:51|

Гость писал(a):

Чаво бояться?
конца света.

Гость|29.12.2018 19:49|

Дибилизм администрации.

Гость|29.12.2018 19:51|

Бойся синего Чухальника

Гость|29.12.2018 22:24|

Толстопятого боятся...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 