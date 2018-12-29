29.12.2018 | 16:01

2018 год для Пензенского областного драматического театра выдался более чем насыщенным: пять премьер на большой сцене, три - на малой, свыше 40 различных спектаклей, среди которых русская и зарубежная классика, современная драматургия, развлекательные и детские постановки. Всего в сезоне проведено 417 мероприятий - как в Пензенском регионе, так и на выезде.

«Пензенскому драматическому театру в этом году было доверено два международных мероприятия - это открытие фестиваля «Театральные встречи на Кипре» и, конечно же, открытие Года театра в Вене. Это тоже очень значимое событие», - рассказал художественный руководитель Пензенского областного драматического театра Сергей Казаков.

Что касается экономической составляющей, то в 2018 году артисты заработали 33 миллиона рублей. Помощь учреждению культуры оказало и региональное правительство.

«Отремонтировали кровлю, получили в подарок от губернатора Пензенской области новый автобус на 35 мест», - отметил директор Пензенского областного драматического театра Александр Фомин.

2019-й в России объявлен Годом театра. У пензенской труппы большие планы на новый сезон, в котором состоится III Международный фестиваль «МаскерадЪ», всероссийский драматургический конкурс «Автора - на сцену! Пьеса для юных». На весну запланировано открытие музея истории театра.