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Общество | В 2018 году пензенские артисты заработали 33 миллиона рублей

29.12.2018|16:01
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2018 год для Пензенского областного драматического театра выдался более чем насыщенным: пять премьер на большой сцене, три - на малой, свыше 40 различных спектаклей, среди которых русская и зарубежная классика, современная драматургия, развлекательные и детские постановки. Всего в сезоне проведено 417 мероприятий - как в Пензенском регионе, так и на выезде.

«Пензенскому драматическому театру в этом году было доверено два международных мероприятия - это открытие фестиваля «Театральные встречи на Кипре» и, конечно же, открытие Года театра в Вене. Это тоже очень значимое событие», - рассказал художественный руководитель Пензенского областного драматического театра Сергей Казаков.

Что касается экономической составляющей, то в 2018 году артисты заработали 33 миллиона рублей. Помощь учреждению культуры оказало и региональное правительство.

«Отремонтировали кровлю, получили в подарок от губернатора Пензенской области новый автобус на 35 мест», - отметил директор Пензенского областного драматического театра Александр Фомин.

2019-й в России объявлен Годом театра. У пензенской труппы большие планы на новый сезон, в котором состоится III Международный фестиваль «МаскерадЪ», всероссийский драматургический конкурс «Автора - на сцену! Пьеса для юных». На весну запланировано открытие музея истории театра.

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Гость|29.12.2018 18:50|

penzainform.ru писал(a):

получили в подарок от губернатора Пензенской области новый автобус на 35 мест», - отметил директор Пензенского областного драматического театра Александр Фомин.
Не знал, что губернатор из личных средств подарил автобус! Вот молодец! Это по-настоящему новость всероссийского уровня, пусть другие губернаторы ровняются на нашего!

Гость|29.12.2018 20:32|

Театр вроде недавно построили и уже крышу по новой???скоро капиталка??

Гость|29.12.2018 21:37|

penzainform.ru писал(a):

получили в подарок от губернатора Пензенской области новый автобус
Какой необыкновенной щедрости и скрытого внутреннего богатства, наш губернатор?...

Гость|29.12.2018 21:43|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ПОКА НАБЛЮДАЮ.

Имя: Гость
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