29.12.2018 | 17:39

За полтора месяца (до 15 февраля 2019 года) дизайнеры и архитекторы должны разработать дорожную карту по реконструкции главного городского фонтана. О будущем гидротехнического сооружения в центре Пензы говорили в правительстве области.

«Это будет самая продвинутая, самая современная технология, лучше мы 10, 20 миллионов добавим, но будет у нас самая современная, а не вчерашний день», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Почти за 40 лет существования светомузыкального фонтана (он заработал в 1979 году) его ни разу не ремонтировали капитально, лишь к каждому новому сезону подкрашивали конструкцию и чинили выходящие из строя элементы.

О необходимости обновить объект говорят уже несколько последних лет. Один из вариантов обустройства новой Фонтанной площади предложил генеральный директор архитектурного бюро «МАРТ».

«Ставим фонтан на центральной оси и сохраняем стоянку, немножко ее сужая для того, чтобы организовать пешеходный проход от улицы Кирова до Фонтанной площади», - рассказал Марат Каскеев.

Сроки на реализацию масштабного проекта по реконструкции светомузыкального фонтана поставлены сжатые. Планируется, что работы по благоустройству площади и монтажу нового гидротехнического сооружения будут вести параллельно.

«В 2020 году, к июню, мы должны его запустить», - добавил Иван Белозерцев.