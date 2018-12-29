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Общество | Главный фонтан Пензы должны запустить к июню 2020 года

29.12.2018|17:39
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За полтора месяца (до 15 февраля 2019 года) дизайнеры и архитекторы должны разработать дорожную карту по реконструкции главного городского фонтана. О будущем гидротехнического сооружения в центре Пензы говорили в правительстве области.

«Это будет самая продвинутая, самая современная технология, лучше мы 10, 20 миллионов добавим, но будет у нас самая современная, а не вчерашний день», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Почти за 40 лет существования светомузыкального фонтана (он заработал в 1979 году) его ни разу не ремонтировали капитально, лишь к каждому новому сезону подкрашивали конструкцию и чинили выходящие из строя элементы.

О необходимости обновить объект говорят уже несколько последних лет. Один из вариантов обустройства новой Фонтанной площади предложил генеральный директор архитектурного бюро «МАРТ».

«Ставим фонтан на центральной оси и сохраняем стоянку, немножко ее сужая для того, чтобы организовать пешеходный проход от улицы Кирова до Фонтанной площади», - рассказал Марат Каскеев.

Сроки на реализацию масштабного проекта по реконструкции светомузыкального фонтана поставлены сжатые. Планируется, что работы по благоустройству площади и монтажу нового гидротехнического сооружения будут вести параллельно.

«В 2020 году, к июню, мы должны его запустить», - добавил Иван Белозерцев.

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Гость|29.12.2018 19:03|

Максимально расширить стоянку, сделать ее платной. В качестве фонтана оставить один писюн, из которого вода и будет извергаться.

Гость|29.12.2018 20:21|

Какая стоянка?откуда она взялась?кто ее разрешил-расстрелять!!

Гость|29.12.2018 20:27|

penzainform.ru писал(a):

«Ставим фонтан на центральной оси и сохраняем стоянку, немножко ее сужая для того, чтобы организовать пешеходный проход от улицы Кирова до Фонтанной площади», - рассказал Марат Каскеев.
Так ни ООО "Союзпроект" ,ни ООО АБ "Март",к которым Каскеев имеет отношения как учредитель,фонтанами не занималось.Будут сам фонтан у субподрядчики заказывать?

Гос.закупки.ЗАКУПКА №0355300047918000043.Заказчик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Г. ПЕНЗЫ".Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: "Фонтан по ул. Московская с благоустройством прилегающей территории, г. Пенза".

4 806 300,00 р.Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе от 13.12.2018 №ПРО1.ООО "Союзпроект"(1-Победитель)4 690 000,00 р. ООО "Водалюкс-М"Москва 4 700 000,00 р.

Только фокус в том что Водолюкс (Виды деятельности ОКВЭД)судя по видам деятельность может и строить гидротехнические сооружения,и обслуживать их,а "победитель"-нет!!!Да здравствует откат и субподряд!?

Гость|29.12.2018 21:07|

Не забудьте о других фонтанах! В Пензе их практически не осталось! В Арбнково вообще только неработающий Фонтан у Роддома на проспекте Победы остался. Хотя был фонтан с журавлями- аистами в парке Ульяновых, фонтан у Салюта...

Гость|29.12.2018 21:28|

Нафига он нужен, фонтан этот? Лучше ещё одну оглоблю поставить, как в сквере на Кулакова!

Гость|29.12.2018 21:31|

правильно, давно пора сделать красивый современный!!!

Гость|29.12.2018 22:34|

Гость писал(a):

правильно, давно пора сделать красивый современный!!!
И для этого надо нанимать тех кто фонтанами никогда не занимался!?

Гость|30.12.2018 01:35|

penzainform.ru писал(a):

но будет у нас самая современная, а не вчерашний день
Читай: дрянь безвкусная аляпистая

Гость|30.12.2018 01:37|

Да сделайте уже что-нибудь необычное. Вон хотя бы башню Татлина постройте - красиво и не дорого.

Гость|30.12.2018 02:57|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
правильно, давно пора сделать красивый современный!!!
И для этого надо нанимать тех кто фонтанами никогда не занимался!?
Но занимался распилом бюджетных средств.

Гость|30.12.2018 02:58|

Ванька миллионами швыряется, как своими собственными.

Гость|30.12.2018 07:24|

Иван Алексадрович откажитесь от местных посредников. Заказывайте сразу исполнителям работ это огромная экономия времени и денег. Местные проектанты даже техническую часть не осилят.Команда ВОДАЛЮКС - это специалисты с многолетним опытом в области фонтанов. Возможности нашей компании позволяют предложить оригинальную идею, спроектировать и смонтировать объект любой степени сложности.

Инженеры проектно-монтажного отдела ВОДАЛЮКС регулярно повышают квалификацию в учебных центрах Европы.

Стоимость наших работ всегда прозрачна и понятна нашему Заказчику, ведь он получает подробный поэтапный план выполнения той или иной работы с указанием четких сроков и стоимости работ.

ВОДАЛЮКС - дистрибьютор крупных мировых производителей инженерной техники. С 2005 под маркой VODALUX INTELLEGENT разрабатывается и выпускается фонтанное оборудование под индивидуальные потребности заказчика с учетом особенностей проекта.

Мы гарантируем качество поставляемого оборудования и выполненных работ.

У компании ВОДАЛЮКС есть представительства в Москве и Санкт-Петербурге с постоянно поддерживаемым ассортиментом на складах. Это упрощает поставку оборудования и выезд наших специалистов на предприятия заказчиков в любую точку России и стран СНГ. ВОДАЛЮКС делает процесс создания фонтана простым и удобным. Заказчику достаточно обозначить бюджет и сформулировать свои ожидания от будущего проекта. Наши дизайнеры и визуализаторы предложат идеи, создадут 3-D модели будущего фонтана, подготовят фото или видео визуализацию. Визуализация - это первый этап создания фонтана. В ходе обсуждения и согласования с заказчиком рождается основа для будущего проекта.Наши специалисты помогут создать из просто идеи модель будущего фонтана. Это первый этап проектирования. Заказчик может увидеть классический парковый фонтан или монументальное водное сооружения с музыкальным и световым сопровождением, до его постройки.

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