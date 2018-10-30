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Общество | Жительница Пачелмы не сдала наркотик после смерти больной матери

30.10.2018|17:09
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52-летняя жительница Пачелмы осуждена за незаконное хранение наркотического вещества в значительном размере.

В апреле женщине в участковой больнице выдали лекарство, содержащее морфин. Оно предназначалось для ее матери, но через непродолжительное время та умерла.

Сельчанка должна была сдать препарат в трехдневный срок после получения свидетельства о смерти. Однако она этого не сделала. На протяжении недели женщина сама употребляла это лекарство по одной таблетке в день.

При назначении наказания было учтено то, что подсудимая по месту жительства характеризуется посредственно, ранее к административной и уголовной ответственности не привлекалась. Она признала свою вину и раскаялась.

Ей предстоит отработать 150 часов в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией, сообщили в Пачелмском районном суде.

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