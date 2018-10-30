30.10.2018 | 11:39

В Пензенской области отмечается неблагополучная ситуация по заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), которую чаще называют мышиной лихорадкой. Второе название связано с тем, что источником вируса заболевания в природе являются грызуны, особенно рыжая полевка.

За 9 месяцев текущего года в области зарегистрировано 270 случаев ГЛПС - 20,3 на 100 тысяч населения, на 36,6% больше уровня заболеваемости за январь - сентябрь 2017-го. Эти показатели многократно превышают аналогичные по России.

38,5% от всех случаев заболевания зарегистрировано в Пензе, еще 25,2% - в Городищенском, Кузнецком и Никольском районах. В целом мышиная лихорадка зафиксирована практически на всей территории области.

Вирус ГЛПС попадает во внешнюю среду с выделениями зараженных зверьков. Чаще всего пыль, содержащая высохшие экскременты мышей, передается воздушно-пылевым путем. Реже происходит заражение по другим причинам - при непосредственном контакте с мышами, приеме пищи грязными руками или употреблении без термической обработки продуктов, погрызенных зверьками. От больного человека заразиться мышиной лихорадкой нельзя. Но и вакцины от этой болезни не существует.

Специалисты предупреждают: грызуны нередко селятся в дачах, сараях и других помещениях, которые люди посещают редко. Поэтому в них рекомендуется проводить дератизацию дважды в год, в периоды миграции мышей - весной и осенью. Обрабатывать помещения, проводить строительно-монтажные работы необходимо в респираторе (маске) и перчатках.

«Ни в коем случае нельзя прикасаться к живым или мертвым грызунам без рукавиц или резиновых перчаток», - предупреждает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Ранее сообщалось о том, что в Заречном скончался 68-летний мужчина, заразившийся мышиной лихорадкой во время работы на даче.