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Общество | Школы Пензенской области приняли участие в конкурсе «Музей в миниатюре»

30.10.2018|20:05
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Трудно поверить, что столько можно уместить в одном чемодане. Школьники из Белинского района сумели привезти в нем историю комсомольского движения своего родного села. Рассказ начали с 20-х годов прошлого века.

«В Поиме в это время комсомольцы вместе с коммунистами воевали против банды Антонова. Борисову Ивану Петровичу поручили возглавить отряд и защищать Поим. Путем частой смены позиций небольшому отряду удалось создать видимость больших воинских сил. Штык-нож от винтовки и револьвер были найдены на территории села Поим», - рассказала ученица школы с. Поим Александра Борисова.

Школьницы из Белинского района наряду со многими другими приняли участие в конкурсе «Музей в миниатюре». Чтобы создать выставку, часть экспонатов позаимствовали у местных историков, часть отыскали или сделали сами.

«Сшили буденовку под руководством учителя технологии. Это буденовка времен гражданской войны», - добавила ученица.

На соседних столах можно было увидеть макет части БАМа, старые фотографии, значки, газеты, флаги и вымпелы. На этот раз конкурс «Музей в миниатюре» посвящен 100-летию ВЛКСМ, в прежние годы темы были другими - например, «Непокоренный Ленинград». Молодежь легко откликнулась.

«Заявились более 30 школ из разных муниципальных образований Пензенской области, несколько наших районов представлены несколькими образовательными организациями», - сообщила специалист регионального центра военно-патриотического воспитания Татьяна Сидорова.

Жюри нужно было выбрать три лучшие работы. Потом чемоданы с историей участники увезли в свои населенные пункты, они смогут проводить экскурсии для местных жителей.

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