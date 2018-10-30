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Общество | «Молодой ленинец» стал новым партнером «Российской газеты»

30.10.2018|15:06
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Еженедельники «Молодой ленинец» и «Пенза плюс ТВ» будут дружить со средством массовой информации, которое читают во всей стране.

Генеральный директор издательства «Наш дом» Михаил Демин и заместитель генерального директора «Российской газеты» Евгений Абов подписали договор о сотрудничестве.

Благодаря этому «Молодой ленинец» и «Пенза плюс ТВ» будут быстрее получать федеральные новости, а также у журналистов появится возможность задавать вопросы спикерам, с которыми из Пензы связаться непросто, например с разными российскими министрами.

«Читатели «Молодого ленинца» будут получать еще больше важной и полезной информации. Они будут из первых уст узнавать обо всех изменениях, которые касаются пенсии, ЖКХ, налогов и льгот», - сообщила главный редактор еженедельника «Молодой ленинец» Юлия Измайлова.

«Такой альянс, такой союз, мне кажется, взаимовыгоден обеим сторонам. Речь идет не только о том, чтобы печатать материалы «Российской газеты», а речь еще может идти о том, что если мы видим, что интересный материал предлагается вашим СМИ, то мы тоже могли бы рассмотреть вопрос о том, чтобы его опубликовать», - отметил заместитель генерального директора «Российской газеты» Евгений Абов.

Первый выпуск «Молодого ленинца» с логотипом официального партнера уже вышел. Публикации о пенсиях в свежем номере были подготовлены в том числе с помощью материалов «Российской газеты».

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