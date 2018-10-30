30.10.2018 | 09:06

С 1 ноября группа компаний «Территория жизни» предлагает потенциальным новоселам smart-квaртиры с «умной» отделкой. Крупнейший застройщик региона активно применяет smart-стандарты при проектировании микрорайона, дворов, подъездов и квартир. В жилом комплексе «Арбековская застава», заверяют архитекторы, нет ни одного бесполезного метра.

Smart-микрорайон - это гармоничное зонирование территории, на которой есть все для комфортной и безопасной жизни. При проектировании жилого комплекса «Арбековская застава» архитекторы продумали не только наличие детских площадок с прорезиненным покрытием, прогулочных зон, торговых помещений, но и вписали в проект технологию «успокоения трафика» - traffic calming. Это комплекс мер, включающий дизайн дорог, создание сужений и искусственных неровностей, направленный на повышение безопасности передвижения жителей внутри микрорайона. Наряду с парковочными местами во дворах, в микрорайоне началось строительство многоуровневых паркингов.

Smart-дом отличается от обычных жилых объектов современными фасадами, открытыми балконами, визуально облегчающими облик здания, наличием системы видеонаблюдения за территорией, использованием экологически чистых материалов, комбинированного утеплителя. Для строительства «умных» домов в ЖК «Арбековская застава» используются новейшие пустотные плиты, произведенные на ДСК «Бетониум», который входит в группу компаний «Территория жизни».

Smart-подъезд начинается с отметки ноль, то есть с уровня земли. А значит, мамам с колясками и людям с ограниченными возможностями здоровья не придется преодолевать крутые подъемы. На первом этаже расположен большой светлый холл, помещение для хранения колясок, санузлы и зона, где после прогулки можно помыть лапы домашнему питомцу. Smart-подъезды более безопасны, чем обычные: в них смонтированы автоматические системы дымоудаления и оповещения о пожаре. В доме установлены бесшумные лифты Otis.

Smart-квaртиры спроектированы так, чтобы жильцам не приходилось иметь дело с неоправданно большими и неудобными коридорами или «съедающими» полезную площадь выступами. В «умных» квартирах ЖК «Арбековская застава» нет стояков - они вынесены за пределы жилых помещений. Окна в smart-квартирах на 30% больше стандартных. Это делает помещения более светлыми. Кроме того, «умные» планировки предполагают гидро- и шумоизоляцию квартир. Для отделки используются ламинат 32-го класса (особо прочный и устойчивый к повреждениям), обои под покраску, натяжные потолки, керамогранит в прихожей.

За все эти преимущества покупателям квартир не придется расплачиваться рублем. Ведь smart-стандарты не подразумевают ничего лишнего, в том числе и расходов.

Забронировать свою «умную» квартиру можно по телефону отдела продаж ГК «Территория жизни» +7(8412) 203-000 и на сайте территорияжизни.рф.