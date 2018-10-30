56% пензенских школьников уверены в своей безнаказанности

30.10.2018 | 11:40

Более 13 тысяч школьников Пензенской области из 9-11-х классов прошли тестирование по вопросам ответственности за драки. Проанализировав результаты, сотрудники прокуратуры поняли, что требуется серьезная корректировка профилактической работы с детьми.

Как выяснилось, 1 573 подростка участвовали в драках прямо в школе, примерно столько же решали конфликт силой после уроков.

Потенциальных сторонников такого метода еще больше: по мнению 3 672 человек, схватка помогает урегулировать спор. При этом 91% опрошенных (11 935) понимают, что можно убить, нанеся только один удар.

94% опрошенных знают об уголовной и административной ответственности за драки. Тем не менее 56% (7 444) считают, что можно избежать наказания, если потасовка произошла по инициативе обоих участников и никто не имеет претензий друг к другу. 16% школьников (2 098) уверены, что ничего не будет, даже если о драке знают сотрудники полиции.

По словам большинства учеников старших классов, привлечь к уголовной ответственности - это «посадить в тюрьму», к административной - «назначить штраф», «провести профилактические беседы».

93% учащихся уверены, что директор школы примет меры к урегулированию конфликта, но только 79% готовы сообщить ему о нем. В этом плане классному руководителю дети доверяют больше: рассказать ему о случившемся согласны 86% респондентов.

«Результаты тестирования для организации проведения профилактических мероприятий будут переданы в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Пензенской области», - резюмировала старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.