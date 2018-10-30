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Общество | 4 ноября православные зареченцы пройдут по городу крестным ходом

30.10.2018|14:14
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В воскресенье, 4 ноября, в православный праздник Казанской иконы Божией Матери в Заречном пройдет традиционный крестный ход.

По традиции горожан приглашают к 8:30 в храм Преподобного Серафима Саровского. Там пройдет торжественная служба, после которой начнется крестный ход. На него приглашаются православные христиане со своими семейными и домашними иконами.

Маршрут крестного хода будет таким же, как и в 2017 году: с улицы Заречной по проспекту 30-летия Победы, улицам Озерской и Ахунской, мимо ПО «Старт» имени М. В. Проценко, затем к Воскресенскому молитвенному дому на улице Литке, по 20-й дороге, проспекту Мира, Молодежному проезду, улицам Любовина и Заречной к храму Преподобного Серафима Саровского.

«Протяженность маршрута составит около 10 километров. Для тех, кто не сможет преодолеть это расстояние пешком, предоставят автобус. Завершится шествие братской трапезой в храме», - сообщает портал «Город Z».

В прошлом году в крестном ходе участвовали несколько сотен зареченцев.

Источник — gorodz.info
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Гость|30.10.2018 14:29|

а когда уже в Пензе будет хоровод?

Желательно с утра, в будний день, из Арбеково до Советской площади и обязательно с полным перекрытием дорожного движения!

Гость|30.10.2018 14:29|

И мощей бы новых, старые уже не помогают наладить жизнь.

А есть мощи от прихода зимы?

Гость|30.10.2018 14:31|

В Заречном. Так им и надо!

Гость|30.10.2018 14:31|

penzainform.ru писал(a):

На него приглашаются православные христиане со своими семейными и домашними иконами.
а томос свой приносить, или константинопольский ждать будем?

Гость|30.10.2018 14:32|

penzainform.ru писал(a):

На него приглашаются православные христиане со своими семейными и домашними иконами.
А можно портрет Киркорова принести?

Гость|30.10.2018 14:34|

Гость писал(a):

А можно портрет Киркорова принести?
лошара! Икона стиля у нас СерГей Зверев. Его портрет неси!

Гость|30.10.2018 14:34|

Гость писал(a):

А можно портрет Киркорова принести?
Лучше Тилля Линдеманна портрет.

Гость|30.10.2018 14:34|

А ежели я с портретом Путина приду? Не выгонят?

Гость|30.10.2018 14:35|

Гость писал(a):

Лучше Тилля Линдеманна портрет.
а никто не видел в продаже портретов Поклонской. Я б с ним пришел.

Гость|30.10.2018 14:36|

А я тогда с портретом Куклачева приду.

Гость|30.10.2018 14:37|

penzainform.ru писал(a):

праздник Казанской иконы Божией Матери
Какой какой матери?

Гость|30.10.2018 14:39|

penzainform.ru писал(a):

к храму Преподобного Серафима Саровского.
а храм на этом месте исторически стоял? со времен динозаврев?

Гость|30.10.2018 14:41|

Гость писал(a):

со времен динозаврев?
не тронь святое! поклонение динозаврам еще впереди.

Гость|30.10.2018 14:44|

Православные должны страдать и терпеть! Какой такой автобус?

Гость|30.10.2018 14:55|

АДМИНЫ!!!

Вы где ?!

я переживаю за вас!

про попов не стираете, про центрак не стираете... Болеете?

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Имя: Гость
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