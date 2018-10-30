30.10.2018 | 14:14

В воскресенье, 4 ноября, в православный праздник Казанской иконы Божией Матери в Заречном пройдет традиционный крестный ход.

По традиции горожан приглашают к 8:30 в храм Преподобного Серафима Саровского. Там пройдет торжественная служба, после которой начнется крестный ход. На него приглашаются православные христиане со своими семейными и домашними иконами.

Маршрут крестного хода будет таким же, как и в 2017 году: с улицы Заречной по проспекту 30-летия Победы, улицам Озерской и Ахунской, мимо ПО «Старт» имени М. В. Проценко, затем к Воскресенскому молитвенному дому на улице Литке, по 20-й дороге, проспекту Мира, Молодежному проезду, улицам Любовина и Заречной к храму Преподобного Серафима Саровского.

«Протяженность маршрута составит около 10 километров. Для тех, кто не сможет преодолеть это расстояние пешком, предоставят автобус. Завершится шествие братской трапезой в храме», - сообщает портал «Город Z».

В прошлом году в крестном ходе участвовали несколько сотен зареченцев.