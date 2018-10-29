29.10.2018 | 16:37

Жители Пензы, производившие оплату тепла и горячего водоснабжения через ООО УК «Аспект», ООО УК «Твой дом - Новые сады», ООО УК «Твой дом - Парус», ООО УК «Твой дом», ООО УК «Перспектива» и УК «Пятый этаж» будут оплачивать квитанции напрямую филиалу «Мордовский» ПАО «Т Плюс».

Причиной отказа от услуг управляющих компаний стала их общая задолженность перед энергетиками в размере 7,8 млн рублей.

Расторжение договоров с УК производится на основании Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ» (59-ФЗ от 03.04.2018) в связи с образовавшейся задолженностью за тепловую энергию, превышающей две среднемесячные величины по оплате. Данная мера не повлечет увеличения тарифа для клиентов энергокомпании.

«Сейчас эта мера является необходимой. Она позволит предотвратить дальнейший рост существующей задолженности за отпущенную тепловую энергию. Уже в ноябре жители получат первые квитанции от филиала «Мордовский», - отметил директор Пензенского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.

С ноября 2018 года еще одна управляющая компания в Пензе перестанет принимать платежи населения. Клиенты ООО УК «Перспектива», долг которой превышает 750 тысяч рублей, также будут получать квитанции за тепло и ГВС напрямую от «Т Плюс».

Со списком домов, чьи жители с 1 октября перешли на прямые платежи с филиалом «Мордовский» ПАО «Т Плюс», можно ознакомиться на сайте Пензенского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» https://penza.esplus.ru/.