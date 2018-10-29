29.10.2018 | 15:09

На оперативном совещании в правительстве области, состоявшемся в понедельник, 29 октября, губернатор Иван Белозерцев поручил рассмотреть возможности строительства спортивных объектов на условиях софинансирования с федеральным центром.

«У нас есть районы и города, которые нуждаются в новых спортивных объектах. Например, Кузнецк. Надо изучить условия софинансирования строительства объектов спорта с федеральной поддержкой. Главе Кузнецка я давал поручение подготовить проектно-сметную документацию на такой объект», - уточнил Иван Белозерцев.

О каком именно сооружении идет речь (дворце спорта, бассейне или стадионе), он не уточнил.

Также губернатор напомнил о том, что пензенский стадион «Труд» должен быть передан в областную собственность. Это необходимо для дальнейшей реконструкции спортивного объекта.

«Надо реанимировать эту площадку. Рядом со стадионом, расположенным в центре города, находится не только Пензенский государственный университет, но и гимназии, другие учебные заведения. Необходимо оформить документы по передаче объекта в собственность региона, определиться с проектом реконструкции: крытый или открытый стадион мы будем строить, как надлежит благоустроить прилегающую территорию», - конкретизировал глава субъекта РФ.