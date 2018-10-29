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Общество | В ККЗ «Пенза» отметили вековой юбилей ленинского комсомола

29.10.2018|19:34
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Торжества в киноконцертном зале «Пенза» в честь векового юбилея ленинского комсомола больше напоминали всесоюзный съезд ВЛКСМ в Кремлевском дворце.

«Самые лучшие и достойные вступали в члены ВЛКСМ с 14 лет, это передовая часть нашей Каменской комсомольской организации. Поэтому нам было по плечу построить сквер воинов-интернационалистов, нам было по плечу посадить парк, заложить аллеи или просто сделать добрые дела на благо нашего родного города, Каменского района и Сурского края», - рассказала первый секретарь Каменского горкома ВЛКСМ (1981-1992 гг.) Валентина Айкашева.

Огромное количество делегатов. Все перемешалось. Пожилые думали о будущем, молодые говорили и пели о прошлом.

На сцене друг друга сменяли бывшие комсорги, а ныне крупные руководители. Звучало: «Вот были времена!»

«Помню, когда я ехал после этого мероприятия, держа в кармане комсомольский билет, карман был заколот булавкой, которую дала бабушка, чтобы не потерял. Я переживал, чтобы этот комсомольский билет не потерять, думал, я спрячу его дома, чтобы лежал, и чтобы он был цел, и чтобы те наказы, которые давали мне, чтобы я их выполнил», - поделился губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Как водилось на больших съездах, практически после каждой реплики ораторов звучали бурные и продолжительные аплодисменты.

Самых активных бывших членов ВЛКСМ наградили памятными знаками в честь столетия ленинского комсомола.

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Гость|29.10.2018 20:24|

29 октября свой концерт, посвящённый столетию комсомола, в киноконцертном зале проводила власть. И наверно, тем, кто искренне сохранил в себе идеалы коммунистического союза молодёжи, было неприятно видеть лица тех, кто называет себя комсомольцами, но уже давно перекрасился, вступил в «Единую Россию» и принимает антинародные законы.(Левый фронт)

Гость|29.10.2018 20:46|

А Николашку 2 вспоминали его подвиги.

Имя: Гость
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