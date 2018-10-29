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Общество | В день 100-летия ВЛКСМ в Пензе вскрыли послание 1968 года

29.10.2018|19:17
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50 лет в стене учебного корпуса аграрного университета томилось письмо студентов сельхозинститута к комсомольцам 2018 года, замурованное в далеком 1968 году.

29 октября, в день столетия ВЛКСМ, послание вскрыли.

Рабочие вынули письмо из гранитного почтового ящика и вручили людям, которые его писали в 1968 году.

Вместе с бумажным письмом в тайнике хранился и звуковой вариант послания. Старую пленку установили в магнитофон. Все услышали голос из прекрасного прошлого.

В ближайшее время планируется в этом же месте заложить новую капсулу с письмом потомкам с завещанием вскрыть ее в 2068 году.

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Гость|29.10.2018 19:49|

Обреченный капитализм победил

Гость|29.10.2018 20:19|

Страшно слушать капиталистам эти речи.Они аж вздрагивают при словах о смерти капитализма.

Гость|29.10.2018 20:40|

Вот так люди жили и мечтали, а в итоге все оказалось пшиком.

Гость|29.10.2018 20:44|

Да. Ну чо комсомольцы ответили на послание извените ваши надежды не оправдались.

Имя: Гость
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