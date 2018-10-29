29.10.2018 | 19:17

50 лет в стене учебного корпуса аграрного университета томилось письмо студентов сельхозинститута к комсомольцам 2018 года, замурованное в далеком 1968 году.

29 октября, в день столетия ВЛКСМ, послание вскрыли.

Рабочие вынули письмо из гранитного почтового ящика и вручили людям, которые его писали в 1968 году.

Вместе с бумажным письмом в тайнике хранился и звуковой вариант послания. Старую пленку установили в магнитофон. Все услышали голос из прекрасного прошлого.

В ближайшее время планируется в этом же месте заложить новую капсулу с письмом потомкам с завещанием вскрыть ее в 2068 году.