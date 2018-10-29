29.10.2018 | 16:14

На элитной многоэтажке на улице Красной множество объявлений о продаже квартир. Но сбыть их непросто - у дома нехорошая слава.

Пензенцы знают: здешние владельцы квадратных метров начали жаловаться на качество постройки практически с момента ввода ее в эксплуатацию.

Проводили ряд экспертиз, чтобы понять, можно здесь жить или нельзя. И вот теперь оценку состояния здания проведут по заказу Департамента ЖКХ Пензы. От этого заключения зависит судьба комплекса «Дворянский».

«Дом, подлежащий капитальному ремонту, реконструкции», «дом не подлежит ремонту, реконструкции», «дом аварийный» - три или четыре варианта может быть исхода событий», - сообщил директор Департамента ЖКХ г. Пензы Максим Иванкин.

Обследование будет проводить фирма из Братска Иркутской области, контракт с ней планируют заключить до 7 ноября. Потом у специалистов будет месяц на то, чтобы дать ответ, что делать с домом.

По словам жителей «Дворянского», в первом подъезде проблем нет, во втором и третьем их немного, в четвертом - беда.

«У нас под окнами, ну это уже давно, вздулись обои немножко. И вздулось там, где, видимо, треснуло», - отметила женщина.

«Меня больше всего не устраивает, что в этом доме при его строительстве были допущены нарушения, не в полной мере геологоразведочная работа. А дом стоит на сложном грунте. Нарушение СНиПов имеет место, то есть применен бетон не той марки, ниже 300-й, это все независимые экспертизы отмечают, арматура не та», - пожаловался мужчина.

В 2015 году по требованию следственных органов управляющая компания присылала собственникам письма, в которых говорилось, что люди должны выехать, оставаться в доме небезопасно.

Свежее заключение, которое вынесут эксперты из Иркутской области, должно быть рассмотрено на городской межведомственной комиссии. Вероятно, тогда станет ясно, можно жить в «Дворянском» или его нужно реконструировать либо даже сносить.

«Мне бы хотелось, чтобы люди, кто это строил, чтобы они конкретно отвечали и хотя бы как-то людям помогли с этим», - добавила женщина.