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Общество | Пензенцы смогли получить консультацию невролога по горячей линии

29.10.2018|16:56
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Во Всемирный день борьбы с инсультом пензенцы могли задать интересующие их вопросы главному неврологу области Алексею Буланову.

Горячую линию организовало региональное министерство здравоохранения. Основными темами консультативных бесед стали предупреждение нарушения мозгового кровообращения, его последствия, реабилитация и факторы риска.

«Лучше принимать препараты в тех дозировках, которые вам подбирал доктор, потому что ведь дозировочки подбираются конкретно под вас, учитывая ваши сопутствующие заболевания, учитывая базовые цифры артериальной гипертонии. Поэтому, наверное, в данной ситуации лучше следовать рекомендациям врачей», - объяснил главный невролог Пензенской области Алексей Буланов.

Специалист рассказал участникам горячей линии о том, что делать, если у кого-то произошел инсульт, куда обращаться, какие учреждения здравоохранения оказывают помощь.

«Если человек перенес инсульт, во-первых, надо психологически понимать, что сам по себе инсульт не приговор. Степени инсульта бывают разные, есть формы, после которых люди порой восстанавливаются полностью», - отметил невролог.

За время работы горячей линии консультации специалиста получили десятки людей.

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Гость|29.10.2018 19:26|

вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/countblog

Имя: Гость
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