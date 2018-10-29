29.10.2018 | 16:56

Во Всемирный день борьбы с инсультом пензенцы могли задать интересующие их вопросы главному неврологу области Алексею Буланову.

Горячую линию организовало региональное министерство здравоохранения. Основными темами консультативных бесед стали предупреждение нарушения мозгового кровообращения, его последствия, реабилитация и факторы риска.

«Лучше принимать препараты в тех дозировках, которые вам подбирал доктор, потому что ведь дозировочки подбираются конкретно под вас, учитывая ваши сопутствующие заболевания, учитывая базовые цифры артериальной гипертонии. Поэтому, наверное, в данной ситуации лучше следовать рекомендациям врачей», - объяснил главный невролог Пензенской области Алексей Буланов.

Специалист рассказал участникам горячей линии о том, что делать, если у кого-то произошел инсульт, куда обращаться, какие учреждения здравоохранения оказывают помощь.

«Если человек перенес инсульт, во-первых, надо психологически понимать, что сам по себе инсульт не приговор. Степени инсульта бывают разные, есть формы, после которых люди порой восстанавливаются полностью», - отметил невролог.

За время работы горячей линии консультации специалиста получили десятки людей.