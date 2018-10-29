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Общество | Пензенская компания будет работать со студентами МСХА им. Тимирязева

29.10.2018|15:26
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ГК «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в стране, чьи производственные мощности находятся на территории Пензенской области, подписала договор о сотрудничестве с Российским государственным аграрным университетом - МСХА имени К. А. Тимирязева.

26 октября договор в ходе встречи подписали заместитель генерального директора по управлению персоналом ГК «Дамате» Полина Коннова и и. о. ректора академии Валерия Чайка.

«Наша компания готова совместно с вузом готовить молодых специалистов. Только при плотном взаимодействии работодателей и представителей образования возможно подготовить специалистов, умеющих работать в современных условиях.

На сегодняшний день на предприятиях ГК «Дамате» созданы все условия для прохождения производственной практики, у нас профессиональная команда, современное оборудование и используются передовые технологии в производстве. Сотрудничество с ведущими вузами России позволит нам расширить географию подбора, а также даст возможность вернуть ребят из Пензенской области обратно домой после завершения обучения.

ГК «Дамате» готова организовать лекции и мастер-классы для студентов с участием ведущих руководителей и специалистов. В самое ближайшее время мы более детально обсудим совместную работу», - прокомментировала Полина Коннова.

«Дамате» также приняла участие в Дне карьеры, где представители компании рассказали студентам о холдинге и проекте «Новое поколение «Дамате». Получив информацию, те высказали заинтересованность в прохождении практики и дальнейшем трудоустройстве.

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