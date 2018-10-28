28.10.2018 | 11:03

Неравнодушные пензенцы, которые вступили в Российский фонд милосердия и здоровья, встретились в Литературном музее, чтобы отметить 30-летие общественной организации. В ней они работают с людьми и для людей.

«Наша целевая группа - это люди старшего поколения, пенсионеры, которые являются и волонтерами, и опекаемыми. Мы стараемся из опекаемых сделать волонтеров, чтобы люди могли активно действовать и помогать другим людям», - рассказала руководитель регионального отделения фонда милосердия и здоровья Ольга Коновалова

Иными словами, ветераны регулярно встречаются, общаются, занимаются творчеством, спортом. За последнее направление здесь отвечает Виктор Полюхин, заслуженный работник физической культуры РФ.

«Я создал систему оздоровительную, куда входят упражнения (специальный комплекс) для позвоночника, для мышц, суставов, дыхательная гимнастика. И венчает это все скандинавская ходьба. Все это в системе дает просто удивительный результат в оздоровлении населения», - отметил Виктор Полюхин.

Около пятисот пожилых пензенцев, вступив в Российский фонд милосердия и здоровья, обрели вторую молодость.