Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|27 окт 2018|19:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+9oC
Завтра | Дождь |
  74.67  |  $  65.63
 

Общество | Ученикам школы № 69 рассказали о буднях комсомольцев

27.10.2018|17:14
Печать

Весьма смутно представление у современных подростков об организации, которая десятки лет в стране объединяла миллионы молодых людей. Лишь единицы из числа семиклассников школы № 69 смогли хоть что-то сказать о ВЛКСМ.

«Комсомол, наверное, связан с Советским Союзом. Это, наверное, проживавшие в Советском Союзе, что-то еще... Организация или группа людей, которые хотели жизнь свою лучше сделать, наверное, и какие-то правила ввести. Это группа детей, которые помогают взрослым, в общем, участвуют в деятельности», - предположили подростки.

Чтобы просветить детей, бывшие комсомольцы, а ныне учителя школы, рассказали о своем славном пребывании во Всесоюзном Ленинском коммунистическом Союзе молодежи.

«Эта организация нас сплотила, объединила, у нас были общие цели, общая задача, мы мечтали построить светлое будущее», - рассказала учитель истории Галина Безяева.

«На самом деле вступление в комсомол - это не просто банальная вещь. Вступление в комсомол открывало дорогу в будущее, это своего рода была стартовая площадка, которая открывала большие возможности для ребят: престижная профессия, деятельность дальнейшая в политической партии», - сообщила учитель обществознания Ирина Новикова.

Бывшие комсомольцы поведали своим воспитанникам и буднях местных ячеек организации, прекратившей существование в начале 90-х годов прошлого века.

0
0
0
0
 
Гость|27.10.2018 18:46|

Ждём последователя Ф.Э.Джезжинского! Работы не початый край.

Гость|27.10.2018 19:23|

Гость писал(a):

Ждём последователя Ф.Э.Джезжинского! Работы не початый край.
Протрезвись! И - в ликбез!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 