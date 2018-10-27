27.10.2018 | 17:14

Весьма смутно представление у современных подростков об организации, которая десятки лет в стране объединяла миллионы молодых людей. Лишь единицы из числа семиклассников школы № 69 смогли хоть что-то сказать о ВЛКСМ.

«Комсомол, наверное, связан с Советским Союзом. Это, наверное, проживавшие в Советском Союзе, что-то еще... Организация или группа людей, которые хотели жизнь свою лучше сделать, наверное, и какие-то правила ввести. Это группа детей, которые помогают взрослым, в общем, участвуют в деятельности», - предположили подростки.

Чтобы просветить детей, бывшие комсомольцы, а ныне учителя школы, рассказали о своем славном пребывании во Всесоюзном Ленинском коммунистическом Союзе молодежи.

«Эта организация нас сплотила, объединила, у нас были общие цели, общая задача, мы мечтали построить светлое будущее», - рассказала учитель истории Галина Безяева.

«На самом деле вступление в комсомол - это не просто банальная вещь. Вступление в комсомол открывало дорогу в будущее, это своего рода была стартовая площадка, которая открывала большие возможности для ребят: престижная профессия, деятельность дальнейшая в политической партии», - сообщила учитель обществознания Ирина Новикова.

Бывшие комсомольцы поведали своим воспитанникам и буднях местных ячеек организации, прекратившей существование в начале 90-х годов прошлого века.