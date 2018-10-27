27.10.2018 | 10:22

В воскресенье, 4 ноября, Пензенская областная библиотека для детей и юношества присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств».

Для посетителей подготовили буктревел «КARTины мира» - виртуальное книжное путешествие по странам и континентам для знакомства с искусством и культурными традициями народов.

Как сообщили в библиотеке, участникам-«туристам» предстоит сделать восемь остановок: «Узоры России» (мастерская декоративной росписи); «Английские гастроли» (экскурс в историю сценического искусства); «Итальянская премьера» (театрализованная постановка в стиле венецианского маскарада); «Французские пейзажи» (создание открытки в технике скрапбукинг); «Северная сказка» (интерактивный спектакль по мотивам книг детских писателей Скандинавии); «Африка-БУМ» (изготовление традиционных африканских амулетов); «Японский сад» (мастер-класс по искусству оригами); «Чудеса Нового света» (знакомство с архитектурой древних городов Перу).

Ребят ждут к 17:00. Мероприятие продлится до 20:00.