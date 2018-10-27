Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|27 окт 2018|11:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+9oC
Завтра | Ливень |
  74.67  |  $  65.63
 

Общество | Для юных пензенцев подготовили буктревел «КARTины мира»

27.10.2018|10:22
Печать

В воскресенье, 4 ноября, Пензенская областная библиотека для детей и юношества присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств».

Для посетителей подготовили буктревел «КARTины мира» - виртуальное книжное путешествие по странам и континентам для знакомства с искусством и культурными традициями народов.

Как сообщили в библиотеке, участникам-«туристам» предстоит сделать восемь остановок: «Узоры России» (мастерская декоративной росписи); «Английские гастроли» (экскурс в историю сценического искусства); «Итальянская премьера» (театрализованная постановка в стиле венецианского маскарада); «Французские пейзажи» (создание открытки в технике скрапбукинг); «Северная сказка» (интерактивный спектакль по мотивам книг детских писателей Скандинавии); «Африка-БУМ» (изготовление традиционных африканских амулетов); «Японский сад» (мастер-класс по искусству оригами); «Чудеса Нового света» (знакомство с архитектурой древних городов Перу).

Ребят ждут к 17:00. Мероприятие продлится до 20:00.

0
0
0
0
 
Гость|27.10.2018 10:43|

А что такое-"буктревел"? Что за неологизм такой? Кто придумал?

Гость|27.10.2018 11:39|

Гость писал(a):

А что такое-"буктревел"? Что за неологизм такой? Кто придумал?
Это разжижение мозга у организаторов

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 