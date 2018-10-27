27.10.2018 | 15:43

Со временем автомобилисты привыкнут к изменениям в схеме движения на участке дороги на Западной Поляне. В результате капитального ремонта улицы Попова на пересечении ее с Ленинградской появился островок безопасности.

У водителей стали возникать вопросы, как же теперь ездить, не нарушая правил. По мнению начальника городского управления капитального строительства, здесь все предельно просто и для опытных водителей не составит труда сориентироваться на проезжей части.

«По ходу движения от улицы Пацаева в сторону Ленинградской выделена полоса за радиусом закругления направо для выезда на улицу Ленинградскую. Дальше от стоп-линии - движение прямо и налево», - пояснил начальник УКС г. Пензы Игорь Умнов.

Однако трудности все же могут поджидать автомобилистов на новом пути. И дело даже не в радиусе поворота. На Ленинградской годами оставляют машины вдоль дороги и создают неудобства другим участникам движения.

Эту проблему можно решить, установив знак «парковка запрещена». Что же касается клина безопасности, то он, по мнению чиновников, выполняет и другую функцию - разгружает потоки на светофоре.

«Данным островком не сузили улицу и те полосы, которые идут по ходу движения улицы Ленинградской. Он обеспечивает безопасность движения транспортных средств, которые идут со стороны улицы Попова», - добавил Игорь Умнов.

Зимой во время уборки снега водителям спецтехники придется проявить все мастерство, чтобы расчистить проезжую часть вокруг островка.