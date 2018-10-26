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Общество | В Заречном семь человек заболели мышиной лихорадкой

26.10.2018|16:41
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За девять месяцев этого года в Заречном зарегистрировано семь случаев заболевания геморрагической лихорадкой. Ее также называют мышиной, так как основными переносчиками являются грызуны.

Специалисты утверждают, что сейчас начинается очередной сезонный подъем заболеваемости. С наступлением холодов грызуны - возможные переносчики заболевания устремляются в помещения, поэтому риск заболевания увеличивается.

Поэтому при работе в дачных домиках, а также сараях, гаражах и других надворных постройках надо использовать перчатки и маски.

«Руководители предприятий при обнаружении мышей и крыс должны организовать дератизационные мероприятия, чтобы не заразились сотрудники», - приводит портал «Заречье сегодня» рекомендацию руководителя МРУ № 59 ФМБА России Людмилы Куликовой.

При несвоевременном обращении к врачу болезнь может привести к летальному исходу. Ранее сообщалось о том, что в Заречном скончался 68-летний мужчина, заразившийся мышиной лихорадкой во время работы на даче.

Рост заболеваемости геморрагической лихорадкой наблюдается по всей Пензенской области, и дальнейший прогноз неблагоприятный.

Источник — фото Pixabay.com
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