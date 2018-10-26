26.10.2018 | 10:16

В четверг, 25 октября, в селе Рамзай Мокшанского района состоялось торжественное открытие памятника воинам-интернационалистам, исполнявшим свой воинский долг в Афганистане.

На митинге в честь открытия мемориала присутствовали пензенские воины-«афганцы», жители Рамзая, школьники. Почетным гостем стал ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Пензенской области Александр Дручков.

На церемонии также присутствовал заместитель председателя правительства области Василий Трохин. Как сообщает газета Мокшанского района «Сельская новь», он тоже участвовал в боевых действиях в Афганистане и имеет награду - орден Красной Звезды.

Право открыть памятник было предоставлено воинам-афганцам, в их числе и Василию Трохину. Участники митинга почтили память погибших в Афганистане минутой молчания, возложили к мемориалу живые цветы и зажгли поминальную свечу.

«Эта война была последней для бывшего Советского Союза, но, к сожалению, не последней для России. Долгое время о ней мало что сообщалось в средствах массовой информации. Афганскую тему всегда окружала тайна, недосказанность. За годы, прошедшие после вывода советских войск из Афганистана, произошло много событий, которые изменили как саму нашу страну, так и оценку исторических факторов. Неизменной осталась только память о воинах, погибших и пропавших без вести на той войне, прошедших путь тяжелых испытаний в Афганистане», - говорится в публикации на сайте администрации Мокшанского района.