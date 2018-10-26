26.10.2018 | 15:48

Пензенские участники международной этногеографической экспедиции в Узбекистан подвели итоги своего путешествия. Оно оказалось весьма полезным в информационном плане.

Задачей было посмотреть, как в бывшей союзной республике живет русскоговорящее население, есть ли у него возможность учиться на родном языке. Некоторое время назад обстановка там была крайне напряженной, людям пришлось бежать в Россию. Сегодня ситуация изменилась.

«Самое главное, что нас очень удивило, - это веротерпимость. Очень много смешанных браков, например, муж - узбек, жена - христианка, и дети выбирают сами, кем им быть: кто хочет быть мусульманином, а кто - христианином. Сегодня в русскоговорящих школах - до 9 классов на русском языке», - отметила начальник отдела проектно-культурной деятельности ПГУ Алла Тархова.

Участники экспедиции записали более 120 интервью. Увиденным и услышанным очень довольна Ольга Ильина. Она в свое время была вынуждена покинуть Самарканд.

«Там есть что посмотреть, там всех тепло встречают и все говорят на русском чистом языке. Там нет всяких «ехай, трюко, щербенка», - поделилась председатель Пензенского городского отделения РГО Ольга Ильина.

Международная экспедиция была проведена по инициативе Русского географического общества и ее председателя Сергея Шойгу. В планах - побывать и в других бывших союзных республиках Средней Азии.