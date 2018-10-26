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Общество | В Пензу из Узбекистана вернулись участники международной экспедиции

26.10.2018|15:48
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Пензенские участники международной этногеографической экспедиции в Узбекистан подвели итоги своего путешествия. Оно оказалось весьма полезным в информационном плане.

Задачей было посмотреть, как в бывшей союзной республике живет русскоговорящее население, есть ли у него возможность учиться на родном языке. Некоторое время назад обстановка там была крайне напряженной, людям пришлось бежать в Россию. Сегодня ситуация изменилась.

«Самое главное, что нас очень удивило, - это веротерпимость. Очень много смешанных браков, например, муж - узбек, жена - христианка, и дети выбирают сами, кем им быть: кто хочет быть мусульманином, а кто - христианином. Сегодня в русскоговорящих школах - до 9 классов на русском языке», - отметила начальник отдела проектно-культурной деятельности ПГУ Алла Тархова.

Участники экспедиции записали более 120 интервью. Увиденным и услышанным очень довольна Ольга Ильина. Она в свое время была вынуждена покинуть Самарканд.

«Там есть что посмотреть, там всех тепло встречают и все говорят на русском чистом языке. Там нет всяких «ехай, трюко, щербенка», - поделилась председатель Пензенского городского отделения РГО Ольга Ильина.

Международная экспедиция была проведена по инициативе Русского географического общества и ее председателя Сергея Шойгу. В планах - побывать и в других бывших союзных республиках Средней Азии.

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Гость|26.10.2018 18:44|

Герычь и ишаков проговали?

Гость|26.10.2018 19:12|

Блин, это же новые Миклухо-Маклаи. Аж до Узбеччины добрались. Какие смелые люди. А вдруг бы там вниз головами ходили.

Гость|26.10.2018 19:20|

Там наверное ошалели от того, что к ним кто-то приехал, а не от них.

Гость|26.10.2018 19:22|

Во времена перестройки проехал всю Среднюю азию. Тогда шашлык,люля-кебаб и самсу делали из всего что живое. Собаки.ишаки,старые верблюды и прочее. Сейчас может не так,но вряд ли.

Гость|26.10.2018 19:26|

Молодец, возьми с полки пирожок. С собакой не бери только, сам люблю.

Гость|26.10.2018 19:39|

В КИМ их срочно изолировать,полюбому заразу какую нибудь привезли.

Имя: Гость
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