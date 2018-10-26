26.10.2018 | 18:09

Профсоюзы помогли многим трудящимся и их семьям выжить в сложный экономический период при становлении новой России.

«Когда я работала в образовании, когда не платили зарплату, именно профсоюзные организации добивались получения проездных билетов в счет зарплаты, гречку мешками возили учителям, моющие средства», - рассказала заведующая отделом Федерации профсоюзов Пензенской области Лариса Рыбкина.

«Я думаю, у нас никогда не было легких времен - члены профсоюзов, профсоюзные организации всегда находились на острие каких-то проблем. Мы активно решали вопросы, которые касались человека труда и, безусловно, многих жителей Пензенской области», - отметил председатель Федерации профсоюзов Пензенской области Николай Котов.

В честь 70-летия Федерации профсоюзов Пензенской области особые слова благодарности прозвучали в адрес ее ветеранов. Именно они учили сегодняшних активистов защищать права трудящихся.

«Все-таки профсоюзы сохранили себя, не превратились в ничего не значащую структуру. Они проявили себя», - заявил председатель Совета ветеранов профсоюзного движения Борис Студенов.

В рядах профсоюзных объединений Пензенской области насчитывается свыше 140 тысяч человек.