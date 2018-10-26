26.10.2018 | 14:38

Арбеково в пятницу утром встало. Многие жители опоздали на работу и учебу из-за гигантской пробки, образовавшейся в направлении центра города. Всю проезжую часть перекрыли сотрудники ресурсоснабжающей организации.

Они меняли трубы отопления. Работы были запланированы заранее, сообщение об изменении маршрутов общественного транспорта появилось на сайте мэрии еще в 15:40 в четверг, 25 октября. Ожидалось, что коммунальщики успеют за ночь - с 21:00 до 6:00, но они не управились.

«Замечательное утро, утро для людей! Все нравится, минут 20 я уже еду от «Буртасов» практически, так получается», - сыронизировал водитель.

Пробка от кольца возле дворца спорта «Буртасы» растянулась почти до конца проспекта Строителей. На направлении из центра никакие работы не велись, но и там образовались заторы. Сотрудники ГИБДД были вынуждены на время перекрывать движение, чтобы транспорт смог проехать на улицу Стасова и дальше - на улицу Рахманинова и проспект Победы.

«Обалденные впечатления! Пробочка нормальная сегодня. Никто не знает, что там произошло. Ничего не говорят, как общественный транспорт будет ездить, чтобы пробку не создавать», - рассказал мужчина.

Троллейбусы двигались по измененным схемам, им деваться некуда. А вот маршрутные такси и автобусы к электросети не привязаны и половину утра ездили по парковке универсама № 175, потому что на следующих остановках их ждали ничего не знающие о перекрытой дороге пассажиры.

Затем путь общественному транспорту перекрыли люди, установившие полусферы. Пришлось разворачиваться, некоторые проскочили по тротуару. Автоинспекторы всех маршрутчиков и водителей автобусов разворачивали заранее.

«Выбегают, бегом бегут, опаздывают, конечно, возмущаются. Выходные есть на то, чтобы делать ремонт», - отметил водитель маршрутки.

Последнюю плиту положили на замененный участок труб и начали закапывать траншею около 10:00. Движение открылось ближе к полудню.